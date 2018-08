Samsung este aproape de lansarea smartphone-ului care se poate plia, spune șeful diviziei mobile

Sunt cel puțin trei ani de când diverse surse spun că Samsung va aduce în piață telefoane care se pot plia. Produsul nu a apărut încă, dar D J Koh, șeful diviziei mobile, spune că lucrul la ”the folding phone” este aproape gata și acum se lucrează la capitolul experiența utilizatorului, fiindcă modelul trebuie să fie unul care ”să încânte cumpărătorii și să uimească concurența”.Întrebat cum se va diferenția Samsung într-o piață unde smartphone-urile de vârf de gamă au multe în comun, Koh a spus că tehnologia 5G este următorul pas în evoluția telefoanelor și va schimba total modul în care le vom folosi. El a adăugat că datorită tehnologiei 5G, foarte multe se vor schimba în următorii doi-trei ani și vom putea controla de la distanță cu telefonul multe terminale pe care le avem acasă. Probabil că primele terminale compatibile cu standardul 5G vor apărea până la final de an, iar în 2019 vor începe să fie oferite și de operatori.Șeful Samsung Mobile a fost întrebat și de ce compania lansează des smartwatch-uri, deși acestea nu prea au ”prins” la public. El l-a contrazis pe jurnalistul polonez care l-a intervievat, spunând că studiile arată că se vor vinde în 2022 de două ori mai multe smartwatch-uri decât acum și că, de la an la an, au tot mai multe funcții și sunt tot mai utile.Samsung a lansat recent Galaxy Note 9, care a devenit, alături de iPhoneX, cel mai scump smartphone din piață. Care sunt noutățile preferate ale șefului Samsung la Galaxy Note 9 ? Koh a răspuns că soluția DeX și srtylus-ul, care acum are Bluetooth și poate fi folosit pe post de telecomandă pentru telefon.Koh a fost întrebat cum a apărut ideea stylusului. Acum 8-9 ani într-o conversație cu șeful său de atunci, J K Shin, s-a născut ideea de a transforma telefoanele în notebook-uri. ”Când am reușit să găsim o companie parteneră care să ne ajute să realizăm proiectul, am semnat contractul cu japonezii de la Wacom și după opt luni de muncă S-Pen-ul a fost gata. Și, cu ajutorul lui, am creat o nouă categorie de telefon: phablet-ul”.Prima generație Galaxy Note a fost lansată în 2011 și de atunci s-au vândut peste 140 de milioane de unități.