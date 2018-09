VIDEO Viața incredibilă a lui Jack Ma - De la un tânăr sărac ce nu a fost acceptat nici să lucreze la KFC, până la creatorul imperiului Alibaba, evaluat la 400 miliarde dolari

Ma nu este un șef obișnuit de mega-companie. Este jovial, cântă și dansează pe scenă, a avut idei prin care a revoluționat comerțul online mondial, dar laudă sistemul comunist din China și îl consideră net superior Occidentului.









Ma s-a născut în 1964 în provincia chineză Zhejiang și a avut o copilărie plină de privațiuni. A învățat însă bine engleză, exersând cu turițtii din zona orașul său natal Hangzhou, și s-a împrietenit cu câțiva dintre cei cărora le-a fost ghid. Orașul a început să fie vizitați de mulâi străini după vizita președintelui Nixon, în 1972, iar Ma se ducea la cel mai mare hotel din oraș unde oferea străinilor tururi turistice ale orașului în schimbul șansei de a vorbi engleza cu ei. În China anilor 70, când Mao încă era la putere era un mega-privilegiu să întâlnești turiști străini. Și prenumele de Jack l-a căpătat de la un turist cu care s-a împrietenit în aceea perioada când era și profesor de engleză.





În 1995 a mers în SUA cu o delegație chineză și atunci a descoperit internetul, dar s-a întristat văzând că după ce a dat o căutare pe motoarele vremii după cuvintele China și bere nu a găsit niciun rezultat.









Într-un interviu pentru New York Times, în 2005, și-a descris viața ca fiind ”o poveste demnă de Hollywood”. El spunea că în 1995 a venit în SUA pentru a ajuta o firmă chineză să recupereze o datorie de la un om de afaceri american și a povestit că acel om a avut o armă și l-a ținut captiv timp de două zile la o vilă în Malibu, reușind să scape după ce i-a promis omului că îi va deveni partener de afaceri. Nu s-a âinut de cuvânt, dar viitorul avea să dincolo de orice închipuire.

Internetul era viitorul, a fost ideea cu care a rămas în gând Ma și în 1999 a pus bazele companiei sale, cu 17 foști colegi de facultate într-un apartament. Se năștea alibaba.com, platforma business to business despre care Ma spunea acum câțiva ani că va ajunge să conecteze două miliarde de oameni. Alibaba a pornit la drum cu 60.000 de dolari strânși de la prieteni și cunoștiințe.









O serie de investitori au venit cu 5 milioane de dolari în primul an, iar o altă rundă de finanțare de 20 de milioane dolari a venit în ianuarie 2000 de la gigantul Softbank. În 2005 Yahoo investea un miliard de dolari și prelua 40% din Alibaba, iar aceste acțiuni ajungeau un deceniu mai târziu mai mult decât compania Yahoo!. Mulți investitori americani nu au vrut însă nici măcar să audă de ideea de a pune bani la Alibaba.

În 2004 eBay intra în China și credea că va avea un parcurs ușor. Ma a considerat intrarea eBay o mare încercare, o adevărată ”declarație de război” și a luptat contra companiei americane cu platforma Taobao, adaptând totul cât mai mult pentru consumatorul local. Nici trei ani mai târziu, eBay își închidea operațiunile chineze. ”eBay este un rechin în ocean, noi suntem un crocodil în fluviul Yangtze. Dacă îl înfruntăm în ocean, pierdem, dacă o facem în fluviu, câștigăm”, spunea Ma, punând accent pe avantajul local. Taobao ajungea să aibă în 2005 aproximativ 70% din piața chineză de comerț online.











Jack Ma a devenit celebru și pentru Singles Day, 11-11, 11 noiembrie, care a devenit cea mai mare zi mondială de shopping online, o sărbătoare de shopping care se întinde în tot mai multe țări. La începutul ei, în fiecare an, este organizat un uriaș eveniment unde sunt aduse vedete internațioanale și nu de puține ori Jack ma a fost pe scenă.

Laude aduse sistemului politic chinez





Ma este un personaj controversat fiindcă este apropiat de regimul de la Beijing, în 2017 conducând, spre exemplu, o delegație de afaceri în Africa de Est, delegație comercială din care făceau parte 38 de miliardari.









A spus în mai multe rânduri că este de acord să coopereze cu guvernul chinez în chestiuni legate de securitatea națională, dar și că nu vrea să facă afaceri cu guvernul. . "Love them. Don't marry them.", a fost exprimarea exactă a lui Ma cu referire la acest subiect.

South China Morning Post - cel mai important ziar de limbă engleză din Hong Kong





