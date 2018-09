Apple a plătit în totalitate Irlandei 14,3 miliarde de euro, în urma deciziei CE care spunea că gigantul american a primit avantaje fiscale nejustificate

”Chiar dacă Guvernul se opune în mod fundamental analizei făcute de Comisia Europeană și deciziei privind presupusele ajutoare de stat acordate Apple, ca membru loial al UE am confirmat mereu că vom recupera presupusul ajutor de stat”, spune ministrul irlandez de finanțe, Paschal Donohoe. Acesta amintește și că Irlanda a făcut apel și speră de la curțile europene o schimbare a deciziei.Comisia Europeana a cerut în august 2016 gigantului IT Apple să returneze Irlandei o sumă record de peste 13 miliarde de euro."Comisia Europeană a concluzionat că Irlanda a acordat Apple avantaje fiscale nejustificate în valoare de 13 miliarde de euro (...) Irlanda trebuie acum să recupereze impozitele neplătite de Apple pe teritoriul său între 2003 și 2014, respectiv 13 miliarde de euro, plus dobânzi", afirma executivul european.Irlanda a făcut apel împotriva deciziei UE.Comisarul European pentru Concurență, Margrethe Vestager, spunea că este ilegal ca statele UE să ofere avantaje fiscale anumitor companii. Ancheta CE a ajuns la concluzia că Irlanda a oferit Apple beneficii ilegale, plătind cu mult mai puține taxe decât ar fi fost normal. Acest tratament preferențial a făcut ca Apple să ajungă să plăteasca în 2014 doar 0,0005 impozit pe profit, față de 1% în 2003.Investigația începută în iunie 2014 de CE a ajuns la concluzia că Irlanda a luat doua decizii în favoarea Apple, astfel încât gigantul american a plătit taxe mult mai mici decât ar fi fost normal, începând cu anul 1991.Au fost favorizate doua filiale Apple: Apple Sales International și Apple Operations Europe care au plătit impozite ce nu aveau niciun fel de legatură cu realitățile economice.Un astfel de tratament preferențial este ilegal fiindcă Apple a avut un avantaj semnificativ în raport cu alte companii care s-au supus legilor Irlandei. Mai mult, privilegiile din Irlanda au permis Apple să evite plata taxelor în întreaga piață comună UE, fiindcă Apple a decis să înregistreze toate vânzările în Irlanda și nu în țările unde se vindeau produsele.