​VIDEO Departamentul „Antreprenori Ratați” de la UiPath, firma IT românească de 3 miliarde de dolari

​Firma românească de IT UiPath, evaluată la 3 miliarde de dolari, are un „departamnet de antreprenori ratați”, a spus, miercuri, unul dintre managerii „unicornului” care a primit investiții de peste 400 de milioane de dolari în total. Alexandru Statie, Technical Pre-sales Global Lead al UiPath, a explicat astfel ce fel de angajați caută startupul de automatizări software și cât de greu îi este uneori să găsească oamenii potriviți, deși acum are bani să-i plătească. Dar cât de românesc este, de fapt, „unicornul” românesc?







