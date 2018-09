Pokemon GO devine unul dintre puținele jocuri pentru smartphone care depășește relativ rapid pragul de două miliarde dolari încasări

Pokemon GO a fost lansat în iulie 2016 și atunci a fost în centrul atenției din cauza știrilor neobișnuite cu oameni care, fiind la ”vânătoare” de monstruleți virtuali, au pățit diverse lucruri, de la accidentări, până la descoperirea unor cadavre.De atunci s-au schimbat multe în joc, chiar dacă numărul jucătorilor a scăzut de la peste 50 de milioane în primele săptămâni, la probabil 2-3 milioane în prezent.Au fost introduse trei generații de pokemoni, jucătorii pot face schimb între ei și o dată pe lună există evenimente de trei ore în care crește numărul celor care joacă, fiindcă sunt disponibili pokemoni rari.Datele Apptopia citate de Forbes indică faptul că în doi ani și câteva luni utilizatorii au cumpărat în joc diverse ”item-uri” în valoare de peste două miliarde dolari, doar două jocuri reușind să atingă acest prag mai repede: Clash of Clans și Game of War.La Candy Crash pragul a fost atins în peste patru ani.Apptopia publică date despre țările cu cele mai mari încasări pentru joc, în top 5 fiind Japonia, SUA, Germania, Marea Britanie și Australia. Cele mai multe descărcări au fost în SUA, Brazilia, India, Mexic și Indonezia.Față de alte jocuri mobile, în Pokemon GO parcursul este posibil în joc și fără a fi nevoie ca utilizatorii să cumpere mereu diverse ”articole” din magazinul virtual inclus în aplicație.