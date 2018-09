Un co-fondator al WhatsApp are remușcări: Am vândut viața privată a utilizatorilor o dată cu achiziția de către Facebook/Este meschin să ataci compania și oamenii care te-au făcut miliardar, îi răspunde un director al Facebook

Acton a devenit miliardar în 2014, când Facebook a preluat WhatsApp pentru suma de 22 miliarde dolari. WhatsApp a avut independență și, atât Acton, cât și Jan Koum, celălalt co-fondator, au avut multe de spus despre viitorul rețelei care a trecut de 1,5 miliarde de utilizatori.Însă în 2017 Acton a plecat de la WhatsApp, iar în aprilie 2018 a plecat și Koum. Acum câteva zile au plecat și co-fondatorii Instagram, o altă rețea cumpărată acum mult timp de Facebook, rețea care a crescut enorm. În ambele cazuri, fondatorii acestor rețele au constatat că libertatea lor de a dezvolta produsele pe care le-au creat s-a diminuat enorm în ultimul timp, fiindcă Zuckerberg caută moduri mai eficiente de a monetiza rețelele.La fel de adevărat este însă că, datorită Facebook, atât WhatsApp cât și Instagram au crescut mult mai mult decât ar fi reușit dacă erau pe cont propriu.”Am vândut viața privată a user-ilor pentru un profit mai mare. Am făcut o alegere, dar și un compromis și trăiesc zi de zi cu acest gând”, a spus Acton, care în toiul scandalului Cambridge Analytica îndemna oamenii pe Twitter să se retragă de pe Facebook, folosind un hashtag devenit celebru: #deletefacebook.El mai spune, într-un interviu pentru Forbes, că a avut o relație rece cu Mark Zuckerberg pe care l-a întâlnit de vreo zece ori în patru ani.Principala neînțelegere cu șefii Facebook a fost legată de dorința acestora de a aplica și la WhatsApp modelul foarte lucrativ de publicitate targhetată al Facebook, model în care sunt utilizate datele personale ale utilizatorilor care permit specialiștilor în marketing să adapteze diversele tipuri de publicitate în funcție de specificul fiecărui utilizator.”Publicitatea țintită mă face foarte nefericit”, spune Acton, a cărui deviză era ”Fără reclame, fără jocuri, fără șmecherii” (No ads, no games, no gimmicks). O altă deviză a fost “Take the time to get it right (Ia-ți timpul necesar să faci totul corect)", dar, lasă Acton de înțeles, cei de la Facebook nu mai aveau răbdare și vor să schimbe multe la WhatsApp.Lui Acton i-a răspuns pe larg David Marcus , unul dintre cei mai importanți directori de la Facebook. Postarea se numește ”The other side of the story” și Marcus spune că sunt părerile sale și nimeni de la Facebook nu l-a pus să scrie.Marcus spune că i se pare josnic să ataci compania și oamenii care te-au făcut miliardar și te-au găzduit atâția ani. Marcus mai spune că Mark Zuckerberg, personal, îi apără pe fondatorii companiilor cumpărate de Facebook de lucrurile care îi supără în general pe antreprenori. El spune că li s-a oferit autonomie generoasă în cadrul Facebook celor de la WhatsApp și că li s-au îndeplinit lucrurile cerute, inclusiv birouri mai mari decât cele ale angajaților Facebook.Marcus a explicat și subiectul criptării end-to-end de la WhatsApp, spunând că a fost introdusă după achiziție și că Zuckerberg a apărat mereu în toate întâlnirile board-ului nevoia ca această criptare să fie păstrată: ”Părerea lui Mark este că WhatsApp reprezintă o aplicație privată de mesagerie, iar criptarea ne asigură de faptul că mesajele rămân cu adevărat private”.În al treilea rând, oficialul Facebook l-a acuzat pe Acton că, fără argumente și analize, a stat în calea unor schimbări care ar fi fost utile la WhatsApp. Mai exact, Acton nu a fost mult timp de acord cu introducerea posibilității ca diversele companii să comunice cu utilizatorii direct pe WhatsApp. El a mai adăugat că serviciile contra-cost lansate recent de WhatsApp sunt foarte asemănătoare cu cele cerute de Acton.