Trei sferturi dintre persoane admit că folosesc smartphone-ul sau tableta pentru a se preface ocupate atunci când nu vor să vorbească cu cineva - studiu

Folosirea dispozitivelor ne ajută să evităm mult mai ușor conversația sau alte interacțiuni nedorite cu cei din jur. Studiul Kaspersky Lab a arătat că 72% dintre persoane folosesc dispozitivul atunci când nu știu ce să facă într-un anumit context social. De asemenea, telefoanele sunt soluția la care recurg utilizatorii când vor să pară ocupați sau să evite privirea cuiva. 46% dintre persoane recunosc că folosesc un dispozitiv doar ca să treacă timpul mai ușor, iar 44% îl folosesc pe post de distracție zilnică.În plus, dispozitivele sunt salvatoare pentru cei care vor să evite să vorbească cu o persoană pentru a rezolva probleme de zi cu zi. Astfel, aproape o treime dintre participanții la studiu (31%) ar prefera să comande un taxi sau să afle cum să ajungă într-un anumit loc prin intermediul unui site sau al unei aplicații, pentru că li se pare mai simplu decât să vorbească cu o altă persoană.Fie că ne ajută să evităm să intrăm în contact cu cineva sau să umplem timpii morți, faptul că ne bazăm constant pe dispozitivele noastre ne creează motive de îngrijorare atunci când nu le mai putem folosi. O treime dintre persoane (34%) își fac griji că se vor plictisi dacă nu vor putea accesa un dispozitiv conectat, iar pe 12% le îngrijorează că nu vor mai putea să pretindă că sunt ocupate.„Faptul că ne bazăm atât de tare pe dispozitivele noastre ne influențează în mai multe moduri decât am fi crezut. Fără îndoială, conectarea la Internet ne dă libertatea de a ne face viața mai ușoară, dar acum dispozitivele au devenit importante și pentru a-i ajuta pe oameni să treacă prin diverse situații dificile, în societate. Oricare ar fi motivul, este bine să vă asigurați că dispozitivul este online și vă puteți baza pe el oricând, la nevoie.”, spune Dmitry Aleshin, VP for Product Marketing, Kaspersky Lab.Cercetarea a fost realizată în rândul a 11.250 de posesori de dispozitive mobile din 15 țări.