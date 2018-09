Electronic Arts a lansat FIFA 19, joc dezvoltat de studiourile din România și Canada

“Este o mare onoare și responsabilitate ca unul dintre cele mai mari jocuri din lume să fie creat aici, în țara noastră, de o echipă atât de diversă de talente din tech și entertainment. (...) Cu FIFA 19, continuăm parteneriatul cu Federația Română de Fotbal, prin intermediul căruia am adus numeroase noutăți pentru fanii din țară: trei noi jucători români, precum și introducerea noului echipament și a noului blazon ale naționalei de fotbal a României – toate acestea sunt acum «in the game»", a declarat Vlad Beu, Supervising Development Director, Electronic Arts România.Electronic Arts România este una dintre cele mai mari companii de tehnologie și entertainment care operează în țara noastră și unul dintre cele două studiouri din întreaga lume care au creat jocul FIFA, alături de studioul EA din Vancouver.EA România este prezentă în țara noastră din 2006, timp în care a dezvoltat mai multe jocuri recunoscute global, precum FIFA, Need for Speed, UFC și, începând cu acest an, NHL.EA are 1,500 de oameni, cu diverse specializări: producători, ingineri de software, designeri, manageri de proiect, animatori, graficieni, experți UX, specialiști de testare și multe altele.Jocul include noul echipament și noul blazon ale echipei naționale de fotbal a României, precum și trei noi fotbaliști români recreați autentic în joc – Florin Andone, Răzvan Marin și Nicolae Stanciu.EA introduce acum cele trei competiții UEFA – Liga Campionilor, Europa League și Supercupa Europei.Coloana sonoră a FIFA 19 conține 43 de piese muzicale provenind din 16 țări diferite