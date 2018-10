iTech Transilvania, un cluster IT cu 71 de companii cu afaceri de peste 210 milioane de euro, a fost certificat pentru excelență într-un program al Comisiei Europene

iTech Transilvania, un important cluster al industriei IT din România, care include 71 de companii, cu o cifră de afaceri totală de peste 210 milioane de euro și peste 5.000 de angajați, a primit cea mai importantă certificare de excelență la nivel european, a anunțat marți ARIES Transilvania (Asociația Română pentru Industria Electronică și Software - Filiala Transilvania), asociația care a înființat acest cluster. Certificarea de tip Gold Label a fost oferită la finalul lunii septembrie de Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor, parte a European Cluster Excellence Initiative (ECEI), entitate fondată de Comisia Europeană, în 2009.„Dobândirea certificării atestă un nivel ridicat al managementului și al activităților întreprinse în cadrul clusterului, conferă încredere în și între membrii acestuia și este o garanție a calității în fața partenerilor și clienților internaționali. Totodată, arată preocuparea continuă și constantă a membrilor clusterului înspre colaborare și inovare, oferă o expunere ridicată a acestora la nivel internațional și în fața organismelor de finanțare internaționale și contribuie la creșterea oportunităților la care membrii, respectiv companiile din domeniul IT, au acces”, spune Voicu Oprean, președintele iTech Transilvania Cluster.În vederea obținerii acestei certificări, au fost evaluați 31 de indicatori care au luat în calcul structura clusterului, modelul de guvernanță, finanțarea, strategia, serviciile și recunoașterea națională și internațională.iTech Transilvania Cluster a fost înființat în 2013 de către ARIES Transilvania (Asociația Română pentru Industria Electronică și Software - Filiala Transilvania), cea mai mare şi influentă organizație creată pentru industria IT&C din România. În prezent, clusterul are 71 de companii membre, o cifră de afaceri totală a membrilor săi de peste 210 milioane de euro și un număr de peste 5.000 de angajați și un total de 83 membri (se adaugă universități, autorități publice locale).