Facebook a dezactivat zeci de conturi ale unei firme din Rusia care ar fi furat date pentru identificarea unor persoane

Facebook a dezactivat 66 de conturi, pagini și aplicații care aparțin firmei SocialDataHub pentru colectarea neautorizată de informații cu privire la utilizatori și care construiește software de recunoaștere facială pentru guvernul rus, relatează Reuters.

”Ca parte a eforturilor noastre de a proteja securitatea oamenilor, am șters recent conturile SocialDataHub... pentru că lua informații cu privire la oameni”, a spus Facebook.

Facebook a spus joi că SocialDataHub, care în trecut a furnizat servicii pentru guvernul rus, a încălcat termenii de utilizare a rețelei de socializare. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul firmei Fubutech.

Facebook s-a plâns că aceste două firme au identificat oameni prina analiza fotografiilor utilizatorilor Facebook.

”Facebook are motive să creadă că munca dumneavoastră pentru guvern a inclus compararea fotografiilor din conturile personale de social media pentru a identifica persoanele fizice”, ar fi spus compania într-o scrisoare către SocialDataHub, citată de The New York Times.