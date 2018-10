eMAG va organiza Black Friday pe 16 noiembrie. Șeful companiei spune că prețurile nu sunt ”umflate” artificial și deplânge legislația contradictorie din domeniul comerțului

La nivelul Ministerului pentru mediul de Afaceri s-a constituit un grup de lucru pentru actualizarea legislației privind comerțul.





Stanciu a mai anunțat că eMAG va începe să instaleze unf el de dulapuri în benzinării, unde curierii să lase produsele, iar clienții care doresc, să le poată ridică. Până la final de an vor fi puse 40 de dulapuri în București și 100 în toată țara. Clientul va fi anunțat prin telefon când produsul a ajuns în dukap și-l va deschide cu un cod QR de pe telefon. Doar cei care aleg să achite cu cardul produsul pot folosi serviciul care se va numi Express Lockers.



În general Black Friday se ținea după 20 noiembrie, dar în ultimii ani lucrurile s-au schimbat și Black Friday s-a ținut mai devreme (18, respectiv 17 noiembrie). Acum va fi 16 noiembrie și oferta de reduceri este construită în proporție de 80%.”De ce 16 noiembrie și nu 23 sau 30?. Vrem să avem timp să livrăm absolut tot până la minivacanța care de, la an la an, devine mai lungă”, spune Stanciu, care a subliniat că va fi o singură zi de Black Friday la eMAG. ”Când vrei să dai reduceri care să bată tot în piață, nu ai cum să le dai trei luni din 12, ci le dai o singură dată. În plus, nouă ne-a plăcut și să facem show de Black Friday și am inclus în ofertă și mașini și aur și vacanțe și am ajuns să vindem cam orice se poate vinde”.Iulian Stanciu spune că în 2017 la Black Friday au fost 540.000 de produse la promoție, inclusiv cele ale companiilor de pe marketplace, iar 85% dintre ele au avut în acea zi cel mai mic preț din an.”Anul acesta vom încerca să ajungem la 90%”.Iulian Stanciu a spus că este un mit ideea susținută de unii cum că, din diverse motive, produsele ajung mai târziu la cei care plătesc cu cardul, față de cei care plătesc cash.Stanciu spune că este confuză legislația în domeniul comerțului, fiindcă sunt în vigoare legi care se contrazic.”Există o ordonanță de urgență din 2000 care a fost inspirată din legislația franceză și comerțul era cu totul altul acum 20 de ani. Acolo se stipulează că prețul de referință este cel mai mic preț practicat în unitatea de vânzare în ultimele 30 de zile. Când România a intrat în UE a venit o altă lege - 363/2007 - iar în acel moment toate legile anterioare trebuiau anulate. La noi nu s-a anulat, suntem probabil singura țară din Europa în care există această contradicție cu o lege veche.”El spune că această contradicție ”duce la blocarea prețurilor pe un termen destul de lung și nu este competitivă deoarece dacă vrei să faci o promoție trebuie să stai 30 de zile înainte și să ții prețurile sus ca să o poți face.Stanciu spune că eMAG respectă ambele legislații și de aici pornesc multe percepții cum că prețul este umflat înainte ”Nu este umflat înainte. 30 de zile produsul trebuie să fie la prețul de bază și nu mai fluctuează zi de zi la fiecare produs în parte”.