VIDEO Tim Cook a criticat la Bruxelles companiile care strâng cantități uriașe de date personale: Informațiile noastre sunt folosite cu eficiență militară pe post de arme, tot împotriva noastră

”Propriile noastre informații, de la cele de zi cu zi, până la cele foarte personale, sunt folosite pe post de armă tot împotriva noastră, cu eficiență militară”, a spus Cook, invitat la o conferință internațională despre protecția datelor.









”În fiecare zi miliarde de dolari își schimbă proprietarul și numeroase decizii sunt făcute pe baza preferințelor noastre și pe baza lucrurilor care nu ne plac, pe baza familiilor, prietenilor, relațiilor, conversațiilor, dorințelor, fricilor și viselor noastre”.

El a spus că toate aceste date sunt inofensive luate separat, dar sunt asamblate, sintetizate și vândute. ”Când lucrurile sunt duse la extrem, procedeul creează un profil digital de durată și permite companiilor să te cunoască mai bine decât te cunoști tu însuți”.Șeful Apple a mai spus că nu trebuie să ”îndulcim” consecințele, fiindcă aceste date servesc doar companiilor care le colectează și care se îmbogățesc. ”Ar trebui să ne simțim foarte neconfortabil, ar trebui să fim neliniștiți”.Cook nu a menționat numele Google sau Facebook, dar este clar că și la ele se referea, dat fiind că a mai criticat aceste companii și în trecut.În aprilie, Cook a criticat într-un interviu pentru Recode și MSNBC modul în care Facebook a gestionat datele utilizatorilor. ”Am fi putut face o groază de bani dacă am fi monetizat datele clienților noștri. Am fi făcut asta dacă am fi considerat clienții ca fiind produsele noastre. Am ales să nu facem asta”.Cook a făcut apel și ca site-urile care își bazează business-ul pe construirea unor profiluri pornind de la datele userilor să se supună unor reguli mai clare. El a spus că Facebook ar fi trebuit să-și stabilească singură regulile, pentru a nu fi nevoie ca alții să vină să le stabilească. Acum, este prea târziu, a mai spus el.