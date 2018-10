Cum l-a protejat Google de acuzațiile de hărțuire sexuală pe Andy Rubin ”părintele” sistemului Android

New York Tmes citează surse care, sub protecția anonimatului, vorbesc despre diverse relații pe care directori importanți ai companiei le-ar fi avut cu angajatele, de-a lungul anilor. O parte dintre femei nu au avut curaj să informeze compania despre ce au pățit, iar altele au povestit ce s-a întâmplat și chestiunile au fost investigate de departamentele de resurse umane. New York Times spune că a vorbit cu peste 30 de oameni din companie.Publicația scrie că au fost cazuri notabile în care directori importanți acuzați de hărțuire sexuală au plecat de la Google în termeni foarte favorabili, primind pachete de recompense de ordinul zecilor de milioane de dolari.Se pare că Google și-a protejat propriile interese când a permis acestor directori să plece în condiții favorabile, dorind să evite procese lungi și cu scandal, dar punând și condiția ca cei care pleacă să nu mai poată lucra la companii concurente.Google a spus, pentru New York Times, că ia în serios fiecare sesizare legată de hărțuirea sexuală și că în ultimii ani compania a fost mult mai dură cu cei care au fost acuzații de comportament inadecvat și dețineau funcții de autoritate.Tot ca răspuns la articol, Sundar Pichai, CEO Google, a spus că au fost concediați 48 de oameni pentru acuzații de hărțuire sexuală. ( Reuters New York Times vorbește pe larg despre Andy Rubin care a lucrat la Google între 2005 și 2014, având un rol esențial în dezvoltarea sistemului Android care acum are 80% din piața smartphone-ului și a permis Google să-și plaseze aplicațiile pe mai bine de un miliard de telefoane și să facă foarte mulți bani.Rubin a avut o relație cu o angajată de la Android care l-a acuzat că i-ar fi cerut să facă sex cu el într-o cameră de hotel. Sursele spun că episodul s-a întâmplat în 2013, iar un an mai târziu femeia s-a plâns celor de la Google despre ce s-a întâmplat. A fost deschisă o anchetă internă ce a ajuns la concluzia că acuzațiile sunt credibile.Sursele citate mai spun că Rubin a avut relații cu mai multe femei de la Google și că uneori urla la angajați și îi jignea.Când anchetele interne ajung la concluzii similare pentru angajați fără poziții de conducere, aceștia sunt concediați rapid și primesc pachete mici de beneficii sau chiar nimic. Sursele citate de publicația americană spun că Andy Rubin a fost tratat regește la plecare și i s-au oferit pentru următorii patru ani beneficii lunare de două milioane dolari. Rubin a părăsit Google în 2014, iar luna viitoare se încheie plata totală a beneficiilor în valoare de 90 milioane dolari.Mai mult, Google a investit în companii pe care Rubin le-a creat după plecarea de la Google.Andy Rubin a negat vehement cele scrise despre el, spune că nu a obligat vreodată o femeie să facă sex cu el și că totul face parte dintr-o campanie de discreditare a sa.