Prețul mediu de vânzare pentru iPhone a crescut într-un an de la 618, la 793 dolari. Compania nu va mai comunica cifre exacte de vânzări pentru produsele sale

Cum a evoluat profitul anual Apple, în câteva exemple (miliarde dolari, sursa statista.com)





2017: 48,3





Cum au evoluat veniturile anuale Apple, în câteva exemple (miliarde dolari, sursa statista.com)





iPhone a reprezentat, cu cele 47 milioane de unități, aproximativ 60% din vânzările totale ale companiei. Între iulie și septembrie s-au vândut 9,6 milioane de iPad-uri și 5,3 miliarde de Mac-uri.Apple a anunțat că nu va mai comunica în viitor numărul de unități vândute pentru iPhone, iPad și Mac, mișcare caracterizată ca fiind îngrijorătoare de CNN care spune că probabil compania se așteaptă la plafonări ale creșterilor.Pentru Apple e tot mai puțin important câte unități de iPhone vinde, ci cu ce preț mediu le vinde, creșterile fiind ajutate de modele precum XS. În plus, compania și-a crescut vânzările la servicii precum App Store, Apple Music și Apple Pay.Din totalul de 62 mld, 27 mld au fost în America de Nord, Sud și Centrală, 15 mld în Europa și 11 mld în China. Pentru trimestrul in curs, prin tradiție cel mai bun din an, compania estimează vânzări între 89 și 93 mld dolari.2005: 1,332008: 6,122011: 25,92014: 39,52016: 45,62004: 8,22008: 37,52012: 156,52014: 182,82016: 215,62017: 229,2Surse; CNN, BBC