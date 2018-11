Microsoft România are un nou director general: Violeta Luca, fost CEO la Flanco

Violeta Luca a lucrat opt ani la Whirlpool România unde cea mai importantă funcție ocupată a fost director comercial. În 2011 a intrat în managementul Flanco Retail ca director de marketing și apoi a fost și CEO. De la început de 2014 a ocupat funcția de vicepreședinte director executiv eMAG.Absolventă a Academiei de Studii Economice din București, precum și a numeroase cursuri de management, Violeta Luca, 38 de ani, are o experiență de peste 17 ani în domeniile IT și retail.„Consider că în momentul de față tehnologia este, mai mult ca oricând, soluția care susține evoluția în toate domeniile, fie că vorbim de economie, societate sau cultură. Microsoft și-a asumat rolul de facilitator al dezvoltării iar România, cu tradiția pe care o are în domeniul IT, are toate premisele să amplifice impactul tehnologiei atât în plan local, cât și global. Îmi doresc ca împreună cu echipa și cu partenerii Microsoft să susținem, prin tehnologii accesibile, scalabile, care pot fi personalizate, parcursurile de digitalizare pentru un număr cât mai mare de organizații de pe piața românească atât în sectorul public, cât și privat.”, este prima declarație a Violetei Luca ca General Manager al Microsoft România.Microsoft a deschis primul birou în România în 1996 și este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața soluțiilor software și cloud globală și locală, având peste 1.700 de angajați în București și Timișoara.Pe 6 noiembrie, Violeta Luca va vorbi în deschiderea celei de-a șasea ediții a Microsoft Business Summit.