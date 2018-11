Amazon și darul ”otrăvit” de 5 miliarde de dolari - De ce alegerea celor două orașe a stârnit multe nemulțumiri

Acum 14 luni Amazon anunța că va căuta un nou loc unde să-și instaleze al doilea sediu - așa-numitul HQ2 - care să fie la fel de mare ca baza din Seattle. Erau promise investiții de 5 miliarde dolari și crearea unui hub IT cu 50-55.000 de angajați. În cea de-a doua etapă de selecție au rămas 20 de orașe.Recent a ieșit la iveală că Amazon împarte între două orașe enorma investiție, iar marți au fost anunțate cele două câștigătoare: Arlington (Virginia) și Long Island City (New York).În fiecare dintre cele două locuri vor fi create campus-uri cu 25.000 de angajați și vor fi investiții de câte 2,5 miliarde dolari. Evident că municipalitățile vor oferi subvenții care au fost intens negociate.Amazon spune că va primi subvenții de 1,52 miliarde dolari de la statul New York și 573 milioane de la Virginia, ceea ce înseamnă 61.000 dolari pentru fiecare job în New York și 23.000 în Virginia.Ce spun însă scepticii? La concurs au participat 238 de orașe și au fost alese două din zone bogate și consacrate. Mulți spun că Amazon avea de gând încă de la început să aleagă aceste zone și că alte orașe nici măcar nu au avut șanse din start. Autorități din zone care nu sunt cunoscute pentru mâna de lucru din IT sperau ca Amazon să aleagă orașul lor și să contribuie la dezvoltarea zonei.Așadar sunt voci care spun că a fost un ”simulacru” de concurs prin care Amazon a strâns cantități uriașe de informații despre 238 de orașe și mai ales a aflat cât de disponile sunt autoritățile din aceste orașe să investească și să subvenționeze.Pentru Amazon a contat însă mult să aleagă zone în care este sigură că va găsi mulți oameni calificați, iar cele două regiuni se potrivesc la acest capitol.Nici pentru cele două orașe câșțigătoare nu este clar ce va aduce viitorul și puțini sunt cei care se așteaptă că va curge ”lapte și miere”. Situația din Seattle a arătat că venirea unui gigant precum Amazon, unde salariile sunt de peste 100.000 de dolari/an, schimbă multe în orașul în care se instalează.Care ar putea fi consecințele? Se vor scump locuințele, vor crește chiriile, vor fi tot mai aglomerate școlile, dar și șoselele. Venirea a mii de angajați cu salarii mari va face viața mai scumpă pentru localnici și unii pur și simplu nu-și vor mai permite chiriile din zonă.O serie de grupuri non-profit avertizează că în Washington DC o treime dintre oameni plătesc pe chirie mai mult de 30% din venituri, în timp ce în New York ponderea este chiar și mai mare. În plus, chiria medie în Queens, care include și Long Island City, este de 3.000 de dolari/lună.Surse: New York Times, TIME.com, USA Today