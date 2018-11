Angajații Facebook sunt tot mai demoralizați, arată un sondaj intern citat de Wall Street Journal

Wall Street Journal a citat rezultatele unui sondaj pe care compania îl face de două ori pe an pentru a vedea care este gradul de satisfacție al angajaților. 70% dintre cei întrebați au o părere generală favorabilă despre companie, cu patru puncte procentuale mai puțin decât acum un an. Întrebați cât ar mai intenționa să rămână la companie, media rezultată a fost de 3,9 ani, față de 4,3 ani în 2017.12% dintre cei întrebați au spus că au de gând să mai stea la Facebook mai puțin de un an.Degradarea moralului angajaților nu este surprinzătoare în contextul în care Facebook a avut un an extrem de complicat marcat de scandalul Cambridge Analytica, de informațiile privind interferențele rușilor și de recentele informații despre un atac informatic.WSJ scrie că Mark Zuckerberg a discutat cu angajații și le-a promis că vor fi luate măsuri pentru rezolvarea problemelorScandalurile au afectat și acțiunile companiei care au scăzut cu 34% din iulie până în prezent, de la 218 dolari, la 144 dolari.Surse: WSJ, CNBC