Uimire în Japonia - Ministrul pentru securitate cibernetica a admis că nu a folosit niciodată un computer

”Încă de la vârsta de 25 de ani am dat instrucțiuni angajaților și secretarelor, iar eu nu folosesc computere”, a spus ministrul, într-o audiere în parlament. El s-a arătat confuz și când a fost întrebat dacă la centralele nucleare japoneze sunt folosite stick-uri USB.Ministrul, în vârstă de 68 de ani, a fost ironizat pe Facebook și Twitter, oamenii scriind că este uimitor faptul că ministrul pentru securitate cibernetică nu are habar despre PC-uri. Alții au glumit, spunând că cea mai sigură cale de a nu cădea pradă hackerilor este să nu folosești deloc computere.Sakurada nu a putut răspunde clar nici la întrebări legate de celălalt domeniu de care se ocupă; organizarea Jocurilor Olimpice din 2020. Mai mult, el a pus prestația nefericită pe seama parlamentarului de opoziție care l-a interpelat, fiindcă nu i s-au dat întrebările înainte.Sursa: The Guardian