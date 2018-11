Jeff Bezos: Cred că va veni o zi când Amazon va da faliment. Durata de viață a marilor companii este cam de peste 30 de ani, nu de peste un secol

"Amazon is not too big to fail,", a spus Bezos, întrebat la o întâlnire cu angajații despre cum vede viitorul companiei și mai ales ce a învățat din falimentele recente ale Sears și altor retaileri.”Cred că într-o zi Amazon va cădea. Amazon va da faliment. Dacă priviți companiile mari, durata lor de viață tinde să fie de peste 30 de ani, nu de peste 100 de ani”. Cheia pentru ca momentul falimentului să vină cât mai târziu este ca Amazon să fie obsedată de clienți și de satisfacția lor ”Dacă ne vom concentra pe noi înșine și nu pe clienții noștri asta va însemna începutul sfârșitului”.Amazon o duce excelent acum, ajungând să aibă 600.000 de angajați. Capitalizarea de piață a Amazon a depășit 770 miliarde dolari în mai 2018 și creșterea a fost uimitoare în ultimii ani. De exemplu, în mai 2013 era de sub 120 miliarde dolari și în iunie 2015 a depășit în premieră 200 miliarde dolari. Pragul de 300 mld a fost depășit în noiembrie 2015, iar cel de 400 mld, în februarie 2017. Patru luni mai târziu a fost depășită valoarea de 500 mld dolari, iar în ianuarie 2018 compania a trecut pragul de 600 mld dolari.Cel mai rău trimestru a fost Q3 2014 cu pierderi nete de 437 milioane dolari, iar în Q2 2015 pierderea netă a fost de 124 milioane dolari. Trimestrul trecut a adus profit record de 1,6 miliarde dolari, iar cea mai mare cifră e afaceri a fost în ultimul trimestru din 2017: 60,5 miliarde dolari.La întâlnirea de săptămâna trecută cu angajații, Bezos s-a amuzat când a fost întrebat cum o va duce Amazon în viitor și dacă va continua să prospere. El a spus că doar un singur fel de companii au rezistat cel mai mult ”Cele mai multe companii multiseculare sunt cele producătoare de bere”, a continuat el, râzând. ”Este foarte interesant și nu sunt sigur ce spune acest lucru despre societatea noastră”.Câteva date cheie din istoria Amazon1995: În iulie se lansează retailerul online Amazon care vindea cărți1997: Se listează la bursa NASDAQ, cu o capitalizare de 438 milioane dolari1998 Compania începe să vândă CD-uri și DVD-uri. Un an mai târziu adaugă electronicele și jucăriile2000: Este lansat Marketplace-ul2002: Este lansată platforma de cloud Amazon Web Services2003: Începe și vânzarea de bijuterii, un an mai târziu se adaugă și încălțămintea2005: Este lansat în SUA serviciul Amazon Prime care acum are peste 100 de milioane de membri2007: Se lansează e-book-ul Kindle2011: Este lansată tableta Kindle Fire2013: În decembrie compania anunța în premieră planurile de livrare cu drona. Prima livrare este făcută în decembrie 2016.2014: Este lansată boxa smart Echo, cu celebrul asistent Alexa2015: Amazon a lansat primul său magazin fizic, o librărie în Seattle2017: Compania cumpără Whole Foods, cu 13,7 miliarde dolari.2018: Amazon deschide primul magazin în care nu trebuie să te oprești la casă pentru a plăti, totul fiind automat.Număr de angajați2007: 17.0002009: 24.3002011: 56.2002013: 117.3002015: 230.8002016: 341.4002017: 566.000Venituri nete anuale Amazon (miliarde dolari)2004: 6,922005: 8,492008: 19,172011: 48,082014: 88,992015: 1072016: 135,992017: 177,87Profitul net (milioane dolari)2004: 5882006: 1902009: 9022010: 1,1522012: -392014: -2412016: 2,3712017: 3,033