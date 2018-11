Tesla a fost la un pas de a intra in faliment, mai devreme, în acest an, în timpul producţiei sedanului Model 3, spune fondatorul companiei Elon Musk, într-un interviu pentru HBO. “În esenţă, compania pierdea bani în prostie. Dacă nu rezolvam problema rapid am fi murit. Şi a fost extrem de dificil să o rezolvăm”, a declarat omul de afaceri.

