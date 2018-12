​FOTOGALERIE Cum arată cel mai mare centru de inginerie al Facebook din afara Americii - Culori vii, artă modernă și săli de ședințe cu nume inedite

Facebook are la Londra cel mai mare centru de inginerie din afara SUA, într-o clădire cu șapte niveluri și extrem de multe culori în interiorul creat de o echipă condusă de celebrul Frank Gehry. Țevi pe dinafara, operă de artă din mii de cărți, o cantină uriașă, pereți cu plante naturale și săli cu nume amuzante, sunt câteva dintre lucrurile din interior. În articol puteți vedea cum arată centrul unde lucrează 1.000 de oameni din câteva zeci de țări și ce se întâmplă acolo.









Regatul Unit este a doua țara europeană ca număr de angajați pentru Facebook, după Irlanda, cu 2.300 dintre cei aproape 10.000 răspândiți în 12 orașe de pe continent. Facebook este prezentă în Londra din 2008 și în decembrie anul trecut a deschis oficial centrul de inginerie situat în Rathbone Place, nu departe de Oxford Circus și Piccadily Circus.









Din ce țări sunt cei mai mulți angajați? Printre naționalitățile cel mai bine reprezentate se numără britanicii, americanii, indienii, rușii și polonezii, iar românii sunt în top 10, probabil undeva pe la locurile 8-10.

Relația dintre Facebook și Regatul Unit este una cu suișuri și coborâșuri, cea mai bună dovadă în acest sens fiind recenta audiere parlamentară de la Londra unde a fost solicitat cu insistență Mark Zuckerberg, dar Facebook a trimis un vicepreședinte.











Știrile false propagate în rețea reprezintă unul dintre subiectele ce ridică foarte multe nemulțumiri și legiutorii spun că Facebook nu pare suficient preocupată de rezolvarea problemelor. Facebook a fost în centrul unui ”foc încrucișat” din partea unei comisii parlamentare internaționale care s-a declarat nemulțumită de faptul că Mark Zuckerberg nu a venit în persoană să dea explicații.

Însă relația Facebook - UK are și o altă fațetă, fiindcă în timp ce multe companii uriașe au anunțat că Brexitul face Regatul mai puțin atractiv pentru investiții și au spus că-și schimbă planul de investiții, Facebook a anunțat că va continua să se extindă, în afară de centrul de inginerie fiind în construcție și un alt sediu uriaș în zona King's Cross unde vor fi locuri pentru 6.000 de oameni în 2021.









În această vară primarul Londrei, Sadiq Khan, s-a arătat încântat de planurile Facebook, ca fiind o dovadă că Londra rămâne atractivă ca destinație de investitții, chiar și după Brexit. Google și Amazon sunt printre giganții tech care vor angaja masiv la Londra unde salariile din IT pornesc cam de la 3.500 - 4.000 de lire sterline.









Dar la ce se lucrează la Facebook London? Spre exemplu a fost dezvoltată aplicația Workplace, care este un Facebook pentru companii, un fel de alternativă la Slack și la Yammer. Se lucrează apoi și la majoritatea produselor de advertising de pe platforma companiei, inclusiv ”video ads”, iar la un alt etaj sunt dezvoltate sisteme și tehnologii care să rezolve diverse probleme ce apar pe Facebook, precum conturi false, spam, furturi de identitate, securitate de parole și tot ce ține de integritatea platformei.









Tot în centrul de inginerie este găzduită și echipa London Infra, echipa de infrastrucură care lucrează la sistemele care susțin platforma Facebook, inclusiv echipa de testare și verificare care face ”tool”-uri pentru a găsi și corecta bug-uri din aplicații.









Un alt domeniu este ceea ce Facebook numește ”social VR”, realitate virtuală și augmentată care să fie folosită în aplicații diferite de cele de gaming. Echipele Oculus Londra testează, spre exemplu, cum să folosești realitatea virtuală în teleconferințe







Cantina







Este foarte multă culoare în clădire, portocaliu în zona scării centrale, o uriașă ”instalație” de artă modernă formată din mii de cărți și o porțiune de perete acoperită de plante naturale. În multe locuri tavanul pare neterminat și țevile sunt la vedere, precum la Centrul Pompidou din Paris, cei de la Facebook spunând că este o metaforă pentru faptul că misiunea Facebook nu este terminată încă.









Pe lângă spațiile largi și luminoase de lucru se găsesc și peste 100 de mici săli de întâlniri cu nume inedite, de la teme legate de Game of Trones, de jocul Pokemon Go sau de aspecte pe care londonezii nu le agrează în viața de zi cu zi, cum ar fi oamenii care se opresc chiar în fața porților de la metrou, fiindcă nu au pregătit cardul de acces. Există chiar și camera ”The Room that shall not be named” (căreia nu i se va da un nume). La intrare este trecut pe o tableta programul de întâlniri pentru acel loc, la minut, și cine a stabilit întâlnirea.









Există mai multe micro-bucătării cu expresoare și cuptoare cu microunde, automate de cabluri, mauși sau tastaturi.

Cantina are câteva sute de locuri și meniul variază zilnic, având în general specificul culinar al unei țări sau regiuni (bucătărie britanică, turcă sau asiatică, spre exemplu, iar mâncarea este gratuită pentru angajați. La etajul șase se găsește un Donaught Bar, un fel de cofetărie. cu gogoși, prăjituri, înghețată și sucuri.





Meniu cu specific turcesc la cantină







La parter există câteva spații interesante. De exemplu Analog Outpost este un fel de ”spațiu de creație” al angajaților care vor să folosească diverse gadget-uri, precum imprimantele 3D. Tot la intrare se găsește și un spațiu de testare al realității virtuale cu dispozitivul Oculus VR, dar și cu noile ecrane Facebook Portal.