Un tribunal chinez a blocat vânzarea unor modele iPhone în China, la cererea Qualcomm care acuză Apple de plagiat

Un tribunal al poporului din orașul Fuzhou a interzis vânzarea a mai multor modele de iPhone, pe motiv că ar fi fost încălcate două brevete. Cei de la Qualcomm spun că ar fi vorba de unul legat de redimensionarea fotografiilor și altul despre gestionarea aplicațiilor pe touch-screen. Acțiunea a fost inițiată în decembrie 2017.”Apple are în continuare de câștigat de pe urma proprietății intelectuale care ne aparține și totuși refuză să ne ofere compensație”, spune Don Rosenberg, director juridic al Qualcomm, citat de Reuters.Pentru că este vorba de brevete software, Apple poate face schimbări în programele sale pentru a-și putea vinde în continuare telefoanele.Modelele afectate sunt iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus și iPhone X.