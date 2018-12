Românii de la Facebook - Cum este să lucrezi la Londra pentru compania condusă de Mark Zuckerberg

Pe 26 noiembrie apărea în Financial Times un editorial cu titlul ”Poate Facebook să mențină ridicat moralul angajaților?”, autorul spunând că o parte dintre problemele Facebook sunt din cauza lipsei de transparență a companiei față de angajații săi care află din presă despre diverse scandaluri, în loc să afle de la șefii lor despre potențialele acuzații ce ar putea fi aduse companiei.









Despre problemele companiei au întrebat și angajații la videoconferința săptămânală în care Mark Zuckerberg răspunde întrebărilor acestora. New York Times a scris că ”Zuck” a apărat viguros compania și a spus că Facebook nu a încercat să mușamalizeze problemele. El a mai spus și că o parte dintre critici sunt întemeiate, dar nu toate.

Cum este să fii angajat la Facebook Londra, din spusele a patru români

La angajare ai un interviu cu cel care îți va fi manager direct, dar și cu manageri din echipe conexe. De obicei aceste interviuri sunt una după alta, de exemplu poți discuta trei-patru ore cu 5-6 oameni. Pentru început însă, primul interviu îl poți da prin video-conferință de acasă și dacă îl treci, ești invitat la sediu. Dacă treci și de interviurile de la sediu ți se face apoi oferta.

Compania oferă trei mese gratuite pe zi. Există și un fel de cofetărie cu înghețată, gogoși și sucuri.

Noii angajați sunt ajutați să se adapteze. De exemplu compania se ocupă de mutatul lucrurilor și îi ajută să-și deschidă un cont în bancă sau chiar să-și găsească unde să stea în chirie.

Nu există un program fix de lucru atât timp cât faci ce prevede fișa postului. Depinde mult de sarcinile fiecăruia. La echipele de mentenanță-infrastructură, dacă apar probleme, trebuie să stai pănă rezolvi situația sau până o predai altui coleg care este în schimbul următor.

Au program flexibil, iar cei care locuiesc în afara Londrei și vor să vină, spre exemplu, la 8.00 și să plece la ora 17.00, pot face acest lucru. Când sunt ședințe cu angajații din SUA, cei de acolo îți vor respecta programul și uneori propun ca ei să se trezească mai devreme pentru ca discuția să se țină în timpul orelor de program din Europa.

Există și câteva job-uri în care oamenii trebuie să stea ”on call”, adică într-un fel de ”gardă”, ceea ce înseamnă că uneori persoana trebuie să fie de găsit și noaptea în caz că apare vreun incident. Se stabilește însă dinainte cine și în ce zi va sta.

Există și o mică sala de jocuri cu șah, biliard, masa de fotbal.

Compania încurajează socializarea între angajați și, de exemplu există un program intern în care dacă se formează un grup de minim cinci angajați care vor să iasă în oraș (la teatru, la film, la o masă) compania plătește 25 de lire de persoană pentru evenimentul respectiv.

Compania încurajează și formarea de grupuri care să iasă împreună în funcție de interese, cum ar fi cei pasionați de fotbal sau baschet sau cei cărora le plac expozițiile de artă.

Se lucrează în echipe de proiect de mărimi variabile în funcție de sarcini, de la echipe de câțiva oameni, până la unele mai mari, de peste 15 persoane.

Comparativ cu alte companii tech, gradul de birocrație este scăzut. De exemplu, dacă ai nevoie de o piesă hardware îți este scanat badge-ul și primești rapid ce ai nevoie, fără să completezi numeroase formulare sau să te rogi de departamentul IT.

Vremea din Londra nu este o așa mare problemă cum ne-am închipui, fiindcă în ultimii ani au fost veri calde și acolo, cu multe de zile toride, chiar și cu peste 30-35 de grade.

Facebook avea la final de septembrie 33.600 de angajați în lume, numărul fiind de patru ori mai mare decât în 2017 și cu 8.000 mai mare decât la finalul anului trecut. Dacă înainte de 2013 efectivele Facebook creșteau cu 1.000-1.500 de oameni/an, între 2013 și 2015 media a accelerat către 4.000-5.000, iar în ultimii doi ani a ajuns la 8.000, fiindcă Facebook trebuie să angajeze moderatori de conținut care să ajute la împiedicarea răspândirii știriilor false și a conținutului injurios.Anul dificil pe care l-a avut Facebook, presărat cu diverse scandaluri, a influențat și încrederea angajaților în companie și a schimbat și modul în care aceștia își văd viitorul la Facebook, scria la jumătate de noiembrie Wall Street Journal , citând un sondaj făcut în rândul angajaților. De exemplu, doar 52% dintre angajați s-au arătat optimiști în ceea ce privește viitorul companiei, față de 84% acum un an.Oricare ar fi atmosfera în interiorul Facebook, compania figurează mereu în topul celor mai buni angajatori din lume, iar pe portalul Glassdoor, Facebook este pe locul unu în topul companiilor mari din SUA pentru care să lucrezi, iar în Marea Britanie este pe locul patru.Tot de pe Glasdoor rezultă că salariile sunt undeva între 4.000 și 7.000 de lire sterline/lună la Facebook Londra, iar portalul comparativ Numbeo arată că în medie, viața este de trei ori mai scumpă la Londra decât la București, ]n timp ce chiriile sunt de peste cinci ori mai mari. FRacebook nu oferă presei detalii despre nivelul salariilor.Dintre cei 1.000 de angajați de la centrul de inginerie din Londra aproximativ 50 sunt români, ceea ce plasează România în top 10, undeva în zona locurilor 8-10.Cine sunt cei patru româniAlexandru Voica are 33 de ani, este din Bușteni, lucrează la Facebook din acest an și este manager de comunicare pe partea de inginerie în zona EMEAMaria Gioga are 31 de ani, este din Constanța și este data scientist la FacebookAndrei Gheorghe este din Slatina și lucrează la Facebook de aproape șase aniRăzvan Alexandrescu este din Bacău și lucrează de aproape doi ani la Facebook, fiind inginer de producție