Ce au căutat românii pe Google în 2018 - De la bacalaureat și Black Friday, până la Bitcoin și rețete de tiramisu sau socată

Cele mai populare căutări







Evenimente sportive





Show-uri TV





Filme





Smartphone-uri





Versuri (artist - piesă)





Rețete





Ce este…?





Diete





La final de an, Google prezintă listele cu cele mai populare căutări realizate în 2018. Căutările anului 2018 scot în evidență oamenii, evenimentele sau subiectele care au captat atenția românilor în acest an, dar și care au fost cele mai „fierbinți” titluri din divertisment, telefoanele cele mai „în trend” în căutări în 2018 sau cele mai frecvente întrebări la care au căutat răspunsuri.Topurile au fost realizate folosind liste de căutări „trending”: căutări care au înregistrat o creștere puternică în 2018 față de 2017, pe o perioadă considerabilă de timp, indicând astfel un interes sporit și susținut pentru respectivul subiect.În afară de căutările legate de educație și Black Friday, Campionatul Mondial de Fotbal de anul acesta a polarizat interesul în căutări al românilor, alături de Simona Halep, cel mai în formă sportiv român. De altfel tenisul a depășit de cele mai multe ori fotbalul în căutările românilor pe Google în 2018. Exatlon și „Fifty Shades Freed” sunt titlurile care conduc topurile celor mai „în trend” emisiuni TV, respectiv filme, în căutările românilor în 2018. La capitolul smartphone-uri, lista este împărțită între Huawei, iPhone și Samsung, iar dieta Rina și rețeta de tiramisu sunt vedetele căutărilor anul acesta în cele două liste oarecum antagonice: diete și rețete.1. Rezultate bacalaureat2. Rezultate evaluare națională3. eMag Black Friday4. Campionatul Mondial5. Simona Halep6. Calendar ortodox7. Picnic Cuvânt8. Andrei Gheorghe9. Avicii10. Admitere liceu1. Campionatul mondial de fotbal2. Australian Open3. Wimbledon4. US Open5. Indian Wells6. Roland Garros7. România - Serbia8. Real Madrid - Liverpool9. Steaua - Lazio10. Jocurile olimpice de iarnă1. Exatlon2. Insula iubirii3. Asia express4. Chefi la cuțite5. Cerbul de aur6. Ferma vedetelor7. Vocea României8. Ultimul trib9. Românii au talent10. Ninja warrior1. Fifty shades freed2. The nun3. Venom4. Bohemian rhapsody5. Deadpool 26. Jumanji7. Moromeții 28. Black panther9. A star is born10. Red sparrow1. iPhone XS2. Huawei Mate 20 Pro3. iPhone X4. Huawei P205. Samsung S96. Huawei P20 Lite7. Huawei P20 Pro8. iPhone XR9. Huawei P10 Lite10. Samsung Note 91. Perfect versuri (Ed Sheeran - Perfect)2. Panamera versuri (Lino Golden - Panamera)3. Djadja versuri (Aya Nakamura - Djadja)4. Dansează amândoi versuri (Nicole Cherry - Danseaza amandoi)5. Guz Prefer versuri (Guz - Prefer)6. Jackpot versuri (The Motans - Jackpot)7. Mi Gna versuri (Maître GIMS - Mi Gna)8. Focuri versuri (5Gang - Focuri)9. Kisses back versuri (Matthew Koma - Kisses Back)10. Despablito versuri Delia (Delia x Grasu XXL - Despablito)1. Tiramisu rețetă originală2. Guacamole rețetă3. Spaghete carbonara rețetă4. Socată rețetă tradițională5. Mămăliga rețetă6. Brioșe rețetă originală7. Rețetă colivă8. Albă ca zăpada rețetă9. Cheesecake rețetă10. Clătite americane rețetă1. Ce este bitcoin2. Ce este curentul electric3. Ce este pe 24 ianuarie4. Ce este imunoglobulina5. Ce este pesta porcină6. Ce este orgasmul7. Ce este formularul 6008. Ce este pilonul 2 de pensii9. Ce este floarea de colț pentru alpiniști10. Ce este substantivul1. Dieta rina detaliată2. Dieta indiană3. Carmen Brumă dietă4. Dieta Mara Bănică5. Dieta Tisanoreică6. Dieta Keto7. Dieta daneză 13 zile8. Dieta cu ouă9. Dieta fix la fix10. Dieta cu hrișcăMetodologie:Căutările anului 2018 sunt realizate pe mai multe categorii, căutând să surprindă trenduri de căutare din România în anul care tocmai se încheie. Listele au fost create utilizând combinat mai multe servicii și instrumente care ne oferă o imagine detaliată asupra trendurilor de căutare la nivel global și regional. Cea mai mare parte a datelor provin din Google Trends, un serviciu public și care prezintă volumul de căutări pe diferite regiuni geografice, perioade de timp și termeni utilizați.De asemenea, sunt utilizate instrumente interne care ne permit să realizăm analize complexe suplimentare. Mai mult, am eliminat spam-ul, căutările de navigare și cele care se repetă. Listele au fost realizate pe baza cifrelor de trafic de pe adrese din România, care au realizat atât căutări pe google.com, dar și pe domeniul local (google.ro) și căutările mobile.