Apple anunță investiții mari în SUA: un campus de un miliard de dolari și crearea a 20.000 de locuri de muncă în următorii cinci ani

Apple are deja un campus în Texas și va mai construi încă unul în Austin, cu investiții de un miliard de dolari. Inițial vor lucra acolo 5.000 de oameni, dar este loc pentru 15.000 și efectivele ar putea crește până la acel nivel, dacă va fi viabil din punct de vedere econimic. În Austin, Apple are acum 6.200 de angajați, acolo fiind cel mai mare campus din afara celui principal, din Cupertino.Compania va investi în diverse locuri din SUA și va adăuga câte 1.000 de locuri de muncă în Seattle, San Diego and Culver City și câteva sute în fiecare dintre următoarele centre: Pittsburgh, New York, Boulder, Boston și Portland.Apple a creat 6.000 de locuri de muncă în acest an, ajungând să aibă 90.000 de oameni în SUA. Până în 2023 se vor adăuga 20.000 de locuri de muncă, iar compania promite și investiții de 10 miliarde dolari în centre de date.