VIDEO Samsung a prezentat la CES Las Vegas noi televizoare la care utilizatorii vor putea modifica mărimea ecranului

Partea specială este însă că televizoarele sunt modulare, diagonala ecranului putând fi mărită sau micșorată adăugând sau eliminând mici elemente de câțiva centimetri pătrați.









”Datorită structurii modulare a micro-LED-urilor, această tehnologie oferă flexibilitate în ceea ce privește dimensiunea ecranului, care permite utilizatorilor să-l personalizeze pentru a se încadra în orice cameră sau spațiu. Prin adăugarea modulelor Micro LED, utilizatorii își pot extinde ecranul la orice dimensiune dorită. Funcționalitatea modulară a micro-LED-urilor va permite utilizatorilor să creeze un display final, chiar și la dimensiunile neregulate de 9x3, 1x7 sau 5x1, care să se potrivească nevoilor lor spațiale, estetice și funcționale.

Tehnologia MicroLED nu are nevoie de lumină de fundal, LED-urile generând propria lumină, iar compania spune că această tehnologie oferă contraste mult mai bune la culorile luminoase în comparație cu tehnologia OLED promovată de Sony și LG.Pentru că ecranele cu Micro LED nu au rame, nu există limite între module – chiar și atunci când adăugați mai multe. Rezultatul are un efect uluitor, iar ecranul se va integra în orice spațiu/mediu.În plus, tehnologia Micro LED de la Samsung optimizează conținutul indiferent de mărimea și forma ecranului. Chiar și atunci când sunt adăugate mai multe module, display-urile Micro LED Samsung se pot scala pentru a mări rezoluția – păstrând în același timp densitatea pixelilor constantă”, spune compania.