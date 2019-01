Intel va investi 11 miliarde dolari în producția de procesoare în Israel

Ministrul Moshe Kahlon a anunțat că Intel a prezentat un plan de investiții de 40 miliarde de shekeli (10,9 miliarde dolari) care va crea una dintre cele mai mari fabrici de producție de procesoare în sudul țării și va genera și câteva mii de locuri de muncă.Intel are un sit de producția la Kiryat Gat unde a promis extinderi după investiții de 5 miliarde dolari între 2018 și 2022 și vor fi create 250 de noi locuri de muncă. Pentru această unitate Intel a promis că va face achiziții anuale de 570 milioane dolari de la furnizorii locali.Compania americană are 11.700 de angajați în Israel și Mobileye, companie preluată cu 15,4 miliarde de dolari în 2017 are 1.100. Mobileye dezvoltă soft pentru mașini autonome.Intel a exportat în valoare de 3,9 miliarde dolari din Israel anul trecut și a cumpărat de pe plan intern de 1,7 miliarde dolari. Se estimează că investițiile totale ale Intel în Israel, în cele câteva decenii de când compania este prezentă acolo, au ajuns la 50 miliarde dolari.