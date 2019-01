​EXCLUSIV Sundar Pichai, șeful Google: Îmi amintesc cu plăcere de Hagi, urmăream fotbalul european/Nu prea înțelegeam internetul când am ajuns în SUA, în 1993

INTERVIU

În casă nu aveau televizor, iar primul telefon (cu disc) a sosit când Sundar avea 12 ani, băiatul dovedind de pe atunci o memorie deosebită, fiindcă își amintea toate numerele de telefon pe care unchiul său le avea notate pe o foaie pe care mai mereu o pierdea.





L-am întrebat pe Sundar Pichai care sunt lucrurile frumoase de care își amintește când se gândește la copilăria din Chennai.

Pasiunea pentru fotbal s-a păstrat, iar Sundar povestește că joacă măcar săptămânal jocul video FIFA cu fiul său.









Discuția a avut loc la Varșovia, unde șeful Google a participat la o masă rotundă organizată de premierul polonez și a anunțat planurile și prioritățile pentru regiune

Lucru interesant, între Chennai, orașul în care a copilărit, și România există o legătură industrială: la o uzină auto din acel oraș este produs modelul Duster și la instalarea producției au contribuit și ingineri români. De uzina din Chennai este legată și o știrea inedită de anul trecut: doi angajați au furat din uzină două mașini Duster

”Este un lucru special în SUA și valabil mai ales pentru zona Silicon Valley: nu contează de unde vii, ci contează ideile tale și ce lucruri noi aduci. Acest lucru m-a uimit și pe mine atunci”, spune Sundar Pichai.









În SUA. Pichai a avansat rapid, a obținut un master la Stanford University și un MBA la Wharton School (University of Pennsylvania). Până să se angajeze la Google, pe 1 aprilie 2004, Pichai a lucrat și la un producător de chip-uri din Silicon Valley: Applied Materials, dar și la compania de consultanță McKinsey.

Amănunt simpatic pe care Pichai l-a povestit în interviuri din trecut. În ziua în care a fost la primul interviu de angajare la Google, pe 1 aprilie 2004, compania anunțase lansarea Gmail care atunci era pe bază de invitație. A fost intervievat de mai mulți oameni de la Google și a fost întrebat ce crede despre Gmail, însă el nu avea de unde știi despre anunțul făcut de Google. La al treilea interviu i s-a spus că Gmail este ceva serios și a văzut și cum arată interfața, putând să răspundă la întrebări despre ea în interviurile de după. Primul semn că Google nu este o companie convențională l-a avut tot la primele interviuri, fiindcă a fost dus să mănânce înghețată între sesiunile de întrebări.





Google avea 1.907 angajați la 31 martie 2004, cu o zi înainte ca Pichai aibă interviurile de angajare. Patru luni mai târziu, în august 2004, Google intra pe bursă și avea o capitalizare de 23 miliarde dolari.

Per total însă, imaginea Google a avut mai puțin de suferit decât cea a Facebook, iar asta și datorită stilului CEO-ului Sundar Pichai care vorbește foarte liniștit, este calm și evită confruntările. În audierile din Congresul SUA a fost criticat pentru unele răspunsuri evazive, dar per total prestația lui a fost considerată peste cea a șefului Facebook, Mark Zuckerberg care în zeci de rânduri a dat răspunsuri precum ”nu știu” sau ”mă voi consulta cu echipa mea”, enervându-i pe cei care-l chestionau.







Scandalurile, controversele și răspunsurile adesea vagi au afectat în ultimii doi ani imaginea marilor companii de tehnologie. Au existat și campanii prin care oamenii sunt îndemnați să renunțe la diverse aplicații și să stea mult mai puțin cu ochii în ecran, însă acestea s-au referit mai mult la Facebook și nu la Google.

Ce sfaturi ar da Sundar Pichai unui băiat de 10-11 ani care și-ar dori să ajungă, peste ani, șeful Google. ”Tehnologia va deveni tot mai importantă, dar asta nu înseamnă că trebuie să lucrezi neapărat în tehnologie, ci să o înțelegi și să îți dai seama cât de mare este impactul ei. I-aș încuraja să urmeze cursuri legate de tehnologie, să învețe și despre etică și despre impactul tehnologiei asupra societății sau despre impactul inteligenței artificiale. Tinerii trebuie să adopte tehnologia și să fie optimiști când este vorba de relația cu ea, dar mai ales să se îndrepte către ce îi pasionează”,





Cum ar trebui părinții să gestioneze timpul petrecut de copii în fața ecranului și care ar fi maximul permis? YouTube este în centrul unei controverse fiindcă mulți copii nu se mai pot ”dezlipi” din privit și în general diferă mult sfaturile legate de cât timp ar trebui să se uite un copil la ecran în fiecare zi.

”Lucrez de mult timp în Silicon Valley și am colegi din toate părțile lumii. La matematică, la fizică și la informatică am întâlnit mulți oameni talentați din Europa de Est încă de când eram în facultate. Am avut mulți colegi din regiune și aveți un mare avantaj, sistemul educațional care apoi a luat contact cu mentalitatea din SUA și vă permite să abordați într-un mod favorabil transformarea digitală”.





Povestea lui Sundar Pichai este (pe numele complet Pichai Sundararajan) o dovada că un copil super-inteligent poate ajunge departe, mai ales când și părinții sunt dispuși să facă sacrificii. Sundar s-a născut acum 46 de ani în orașul Madurai din India și a crescut în Chennai, mama sa lucrând ca stenografă, iar tatăl, ca inginer electrician. Locuiau într-un apartament de două camere împreună cu părinții și fratele mai mic și toți patru călătoreau uneori cu scuterul albastru Lambretta al familiei.”Citeam foarte multe cărți, suntem acum într-o bibliotecă și am devenit nostalgic. Cărțile reprezentau pentru mine accesul total la informație și, fie le cumpăram, fie împrumutam de la bibliotecă (...) Stăteam mult pe afară și îmi amintesc cu plăcere și de Hagi la Campionatul Mondial, fiindcă sunt mare fan al fotbalului și urmăream ce se întâmplă în fotbalul din Europa”Venirea în SUA, la 21 de ani: Nu prea înțelegeam internetul și nici nu înțelegem tendințele de atunci în domeniuUn moment cheie pentru Pichai a fost în 1993 când a obținut o bursă la Stanford University, iar tatăl său a încercat să obțină un împrumut de 1.000 de dolari pentru a-i plăti biletul de avion. Nu a reușit, iar atunci părintele a făcut un lucru riscant: a scos 1.000 de dolari din economiile familiei, echivalentul salariului său pe un an. Sundar Pichai avea să-și amintească mereu cu drag de acel moment în care tatăl său a riscat aproape totul pentru ca el să poată merge la studii.”N-am prea avut acces la computere în India și abia după ce am ajuns în SUA s-a schimbat acest lucru și am fost extrem de încântat și am început să mă obișnuiesc cu ele. Era anul 1993 și totul se dezvolta atunci, de exemplu browser-ul Mozaic. Nu prea înțelegeam internetul, fiindcă am stat foarte puțin pe computer și nici nu înțelegem tendințele de atunci în domeniu. Mi-a luat ceva timp și încă țin minte și cât de greu era să comunici cu familia și prietenii în India: costa 3-4 euro/minut telefonul și vorbeam doar 2-3 minute din campusul universitar, atât se putea”, spune Pichai.Cum a reușit un tânăr venit din India să avanseze atât de repede apoi, în SUA? A contat enorm mediul de acolo, un mediu unicPichai a avut un rol esențial in crearea browser-ului Chrome, în dezvoltarea Google Search și în dezvoltarea sistemului de operare Android. În august 2015 a devenit CEO al Google și este, alături de Satya Nadella (CEO-ul Microsoft) cel mai cunoscut indian din tehnologie. Atunci, Google a anunțat o reorganizare de prorporții, devenind holding-ul Alphabet format din mai multe divizii, inclusiv Google, În iulie 2017 Pichai a intrat și în board-ul de conducere al Alphabet, holding condus de Larry Page (CEO) și de Sergey Brin (președinte)14 ani mai târziu Google valorează peste 750 miliarde dolari și are peste 95.000 de angajați, însă perioada este complicată.Anul trecut a fost unul greu pentru Google care a fost în centrul unor scandaluri: amenda de 5 miliarde dolari de la UE, breșele de pe Google+, dorința de a construi un motor de căutare pentru China, clipurile ce promovează consiprații pe YouTube, protestele angajaților sau audierile din Congresul SUA.În discuția de la Varșovia, Pichai a insistat pe optimism în raport cu tehnologia, în acest context complicat.”Am crescut cu ideea că tehnologia va avea un rol important și sunt încrezător că oamenii se pot folosi de tehnologie pentru a-și face viața mai bună și aici regiunea voastră poate face mult și poate lansa lucruri grozave. Important este ca tinerii să nu întoarcă spatele tehnologiei”Părinții trebuie să decidă, spune Pichai ”Noi, la Google, ne-am concentrat pe a le da părinților mai multe unelte pentru a gestiona timpul petrecut de copii în fața ecranului”, spune Pichai, referindu-se la conceptul de ”Digital Wellbeing” care, spune el, nu trebuie aplicat doar copiilor, ci și adulților. ”Trebuie găsit un echilibru, de exemplu copii mei învață multe de pe YouTube, dar aveți dreptate când spuneți că trebuie să își lase timp pentru interacțiunea cu lumea reală, pentru ieșitul afară, pentru cititul cărților și, în general, echilibrul este greu de găsit”.Sundar Pichai spune că Google nu vrea să-i facă pe oameni să stea tot mai mult în fața ecranului ”Am vrea să folosești tehnologia doar când ai nevoie și vrem să ajutăm oamenii să economisească timp (...) Dacă Google îți poate da rapid un răspuns suntem mulțumiți și asta este filosofia companiei. Același lucru este valabil și pentru YouTube, oamenii se uită la clipuri educaționale, la clipuri care îi distrează. Vrem să fim însă responsabili și gândim pe termen lung și nu facem totul doar de dragul creșterii”L-am întrebat pe Sundar Pichai despre amintiri legate de românii alături de care a lucrat. Răspunsul lui a fost unul diplomatic.