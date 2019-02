Cine sunt creatorii celebrului ou de pe Instagram și cum de a ajuns postarea atât de răspândită

Chris Godfrey are 29 de ani și lucrează în Londra în domeniul publicității. Povestește că pe 4 ianuarie se gândea dacă un lucru banal, precum un ou, ar putea bate recordul de like-uri pe Instagram pentru o singură postare, record care atunci era deținut de Kylie Jenner. Nouă zile mai târziu imaginea unui ou devenea cea mai apreciată postare de pe Instagram și oamenii erau uluiți.”De ce un ou?. Nu are gen, rasă sau religie. Un ou este un ou, este ceva universal”, spune Godfrey. Pagina world_record_egg are acum 10 milioane de ”followerrs”.Godfrey a creat postarea cu oul ”viral” împreună cu doi prieteni; Alissa Khan-Whelan și , C.J. Brown.Godfrey nu s-a oprit la o simplă imagine cu un ou, ci recent a fost lansată și o reclamă ce a fost difuzată pe serviciul de streaming Hulu cu ocazia Super Bowl, reclamă în care apare tot un ou și este pentru organziația no-profit Mental Health America. În reclamă oul ”povestește” cum faptul că a devenit viral a pus presiune pe el și i-a afectat sănătatea mentală, iar mesajul transmis este; dacă și tu ai astfel de greutăți, mergi și vorbește cu cineva despre asta”.”Oamenilor le-a plăcut mult acest ou și ”Eugene the egg” vrea să continuie să transimită mesaje pozitive”, spune Alissa Khan-Whelan.Fantasticul parcurs al imaginii cu oul a fost intens comentată și dezbătută, unii spunând că cei care au postat au plătit influencerii pentru ca postarea să fie promovată.Godfrey neagă vehement și spun că postarea a crescut în mod organic și nu există vreun cont sau vreun grup de conturi care să fi ajutat imaginea să ”explodeze” în popularitate. El spune că mai ales tinerii au share-uit imaginea cu oul și crede că foarte mulți au dat share după școală, când se aflau la joacă, fiindcă cel mai mare engagement a fost între orele 15 și 16.Mulți au spus că a fost doar noroc faptul că oul a devenit fantastic de popular, iar Godfrey este de acord ”A fost un noroc, dar oul a stârnit interes global. Contează ce faci cu atenția captată”, spune el.Postarea a crescut puternic și fiindcă cei trei creatori au ales să integreze postări ale comentatorilor în Stories, aplicația în care postările dispar automat după 24 de ore. Oamenii s-au simțit apreciați, -sau simțit părtași și s-a format și un mare grup de fani cu hashtag-ul #EggGang.Episodul cu oul rămâne unul dintre cele mai uimitoare din istoria propagării imaginilor pe rețelele sociale și este o dovadă că, din când în când, se întâmplă lucruri inexplicabile.