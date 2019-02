Google a afișat rezultate record în 2018, dar investitorii sunt îngrijorați de creșterea cheltuielilor

În ultimuil trimestru veniturile s-au apropiat de 40 miliarde dolari, iar pe tot anul au fost de 136,8 mld, cu peste 20% mai bine decât în 2017. Profitul net a depășit 30 miliarde dolari, față de 12,6 miliarde dolari în 2017, an în care, din cauza modificărilor contabile, holding-ul Alphabet a avut pierderi de 3 mld dolari în Q4.Numărul angajaților a crescut puternic într-un an, de la 80.000, la 98.000.Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea au crescut de la 16,6 miliarde în 2017, la 21,4 miliarde dolari în 2018, iar unul dintre factorii care au afectat balanța totală a companiei este amenda de 5 miliarde dolari de la CE.O bună parte dintre angajări și dintre cheltuieli s-au îndreptat către ceea ce Google numește Other Bets, divizii ale holding-ului care testează soluții de business în diverse domenii, cum ar fi mașinile autonome ale Waymo. Aceste divizii au generat o cifră de afaceri de 594 milioane dolari anul trecut, dar au avut pierderi operaționale de 3,3 miliarde dolari.Cum au crescut veniturile Google de-a lungul timpului (selecție de date Statista)2002: 400 milioane dolari2005: 6,1 miliarde dolari2008: 21,8 miliarde dolari2011: 37,9 miliarde dolari2014: 65,6 miliarde dolari2016: 89,4 miliarde dolari