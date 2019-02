​EXCLUSIV Sundar Pichai, șeful Google: Am vrea ca pe viitor asistentul virtual să îndeplinească sarcini mai sofisticate, să îi poți spune că până la anul vrei să înveți o limbă străină și el să te ajute/ Cum vede viitorul smartphone-urilor și controversa taxelor mici plătite de companie

INTERVIU Partea a-2-a

”Din punctul meu de vedere asistentul virtual te ajută să rezolvi anumite lucruri. Dar este încă destul de devreme să vorbim de potenţialul maxim al acestei tehnologii. Dacă vreau să învăț o limbă străină, cum ar fi poloneza, aş vrea să pot să cer Google lucrul acesta şi să stabilesc o ţintă, să învaţ limba până anul viitor, cum mă poate ajuta Google în acest sens? Dacă ne gândim la toate aceste lucruri ne dăm seama de stadiul incipient în care suntem încă şi cât de multe mai putem face pentru a-i ajuta pe utilizatori în viitor”.









Iar țintele privind cum va evolua asistentul nu se opresc aici

”Putem mereu să ajutăm utilizatorii pornind de la datele lor, însă pentru cele foarte personale, sensibile, putem să o facem direct pe dispozitivul respectiv, fără să mai fie nevoie să trimitem datele în cloud. Sunt tendințe util de explorat și se încadrează în lista noastră de posibilități”, spune șeful Google.





Viitorul smartphone-urilor - Neajunsurile de acum ar putea dispărea în viitor

”Dacă ne uităm la progresul computing-ului, vor continua să evolueze rapid și cred că lucrurile s-au schimbat față de perioada de demult când utilizatorul trebuia să se adapteze la stilul de computing, dar acum acesta este în serviciul oamenilor și este acolo când ai nevoie de el și te poate ajuta într-un mod palpabil în viața de zi cu zi. Aceste lucruri se vor întâmpla tot mai rapid datorită inteligenței artificiale și vom avea alte noi terminale în stilul computerelor și smartphone-urilor. La smartphone-uri, tehnologia va evolua, vor apărea noutăți și vom putea interacționa în mod natural cu ele, fiindcă în prezent interacțiunea este complicată și problerma nu este rezolvată”.









Și la baterii este loc de îmbunătățiri și, mai spune Pichai, comenzile vocale sunt uneori greu de folosit, dar toate se vor îmbunătăți. ”Este super-bine că în ultimii ani smartphone-urile au devenit mai performante, dar sunt încrezător că lucrurile vor avansa și mai departe”.

”Google se angajează să respecte legislația referitoare la taxe și impozite, dar vrem ca un sistem internațional de taxe să funcționeze, fiindcă suntem prezenți în foarte multe țări și încercăm să menținem un echilibru și să facem cât mai mullt în fiecare țară; să investim în cercetare și să plătim, cu timpul, taxe mai mari pe plan local”.









Pichai spune că Google va face noi investiții în cercetare în Europa Centrală și de Est, regiune cu o populație de 100 de milioane de oameni unde Polonia și România sunt cele mai mari piețe.

”La Google credem că datele aparțin utilizatorilor și spre asta ne îndreptăm”





Google, deși a fost mai puțin criticată în 2018 în comparație cu Facebook, a avut și ea parte de multe reproșuri privind modul în care gestionează datele personale și, spre exemplu, Franța a amendat compania cu 50 milioane euro pentru că nu-și informează suficient de clar utilizatorii despre cum le gestionează datele.

Pichai spune că este tot mai importantă ideea de ”viață digitală” pentru useri, iar compania trebuie să facă mai multe, fiindcă oamenii au așteptări tot mai mari la capitolul securitate a datelor, pentru ca datele să nu fie compromise. ”Va fi un efort constant pentru a îmbunătăți capitolul privacy”.





Guvernele ar trebui să pună în practică proiecte de inteligență artificială de pe urma cărora cetățenii să vadă rezultate palpabile

Google a avut un 2018 excelent la capitolul financiar , afacerile depășind 136 miliarde dolari, iar profitul net, 30 miliarde dolari. Compania a angajat încă 18.000 de oameni, cheltuielile cu cercetarea au crescut cu 5 miliarde de dolari, iar capitalizarea a ajuns la 800 de miliarde dolari (cu un maxim de 940 ld dolari în august). Același 2018 a fost un an în care Google a fost masiv criticată și despre ce i se reproșează s-a scris pe larg și veți putea citi și în acest articol.2018 a fost marcat și de proteste ale angajaților care în iunie și-au exprimat nemulțumirea față de intenția companiei de a reveni în China unde ar trebui să țină cont de cenzură, iar în noiembrie au protestat pentru că șefii companiei ar fi minimalizat gravitatea unor scandaluri de hărțuire sexuală.La conducerea Google se află de trei ani Sundar Pichai, un indian cu o poveste de viață cu totul inedită, despre care puteți citi pe larg aici . Interesant este că încrederea angajaților în Sundar Pichai a atins minimul ultimilor ani, la întrebarea dacă ei consideră că Pichai și echipa sa pot conduce eficient compania și pe viitor. Însă, chiar și la acest minim, ponderea celor care au încredere nu este deloc mică: 74% (sursa - Business Insider Într-o discuție la Varșovia , Sundar Pichai a vorbit despre tendințe în tehnologie, despre planurile companiei și despre criticile aduse Google.Google este sinonimă cu căutarea pe internet și un element central legat de căutare este asistentul vocal care a fost lansat în 2016. Până atunci, utilizatorii îi dădeau comenzi vocale lui ”Google Now”, prezentat în 2012, însă Assistant a fost o evoluție a lui Now, datorită faptului că utilizatorul poate avea un (fel de) dialog cu el.În doi ani și jumătate Assistant a tot fost îmbunătățit, dezvoltatorii pot construi aplicații pe ”osatura” sa, iar compania a prezentat și un demo în care asistentul vocal sună în locul posesorului telefonului pentru a face mici programări.În plus, asistentul a fost localizat pentru a funcționa bine în cât mai multe limbi străine și acum câteva săptămâni a fost lansat și în Polonia, cea mai apropiată țară în care este disponibil localizat. Lansările durează, fiindcă trebuie stabilite multe parteneriate locale, astfel încât Assistant să funcționeze bine.L-am întrebat pe Sundar Pichai cum vede schimbarea motorului de căutare în următorii 3-4 ani, iar asistentul virtual a fost în centrul răspunsului său.”Poate ai prefera să-i spui asistentului că vrei să petreci mai mult timp cu prietenii, cu copii sau că vrei să ieși mai des pe afară. Acolo am vrea să ajungem, să-i putem da sarcini mai sofisticate pe care să te ajute să le îndeplinești, acesta ar fi un lucru semnificativ pentru utilizator. Dacă ne gândim la viitorul căutării online, cam acestea ar fi lucrurile la care mă gândesc”.Ar putea Asistentul să reacționeze în funcție de starea de spirit a posesorilor telefonului? Să încerce să-l calmeze dacă este nervos și scutură telefonul?Sistemul Android are 80% din piață și există deja de 11 ani, ”părintele” său fiind considerat Andy Rubin care în 2013 a fost înlocuit de Sundar Pichai în funcția de șef de proiect. Mai multe telefoane cu Android au purtat brand-ul Google de-a lungul anilor - de exemplu celebrul Nexus 5 produs de LG - iar în 2016 a fost realizat un pas în plus și a apărut seria Pixel, ajunsă acum la a treia generație . Telefoanele Pixel au o cotă foarte mică în piață, din cauza prețului mare și a faptului că Google nu le-a lansat oficial în multe piețe. Sunt însă celebre pentru camerele foto excelente și pentru că au cea mai ”pură” versiune de Android.Cum vede Sundar Pichai viitorul smartphone-urilor, în condițiile în care modelele de top sunt excelente, dar diferențierile sunt tot mai greu de făcut?În orice caz, smartphone-urile nu au o perioadă grozavă, vânzările mondiale suferind scăderi de 5% în Q4 2018. Anul trecut a fost primul în care vânzările de smartphone-uri au scăzut, până la 1,45 miliarde de unități din toate mărcile, ceea ce înseamnă cu 50 de milioane mai puține decât în 2017. Nu se știu cifre exacte pentru modelele Pixel, dar estimările variază între 5 și 10 milioane de unități, mult sub 1% din piața totală.Google este acuzată în multe țări europene că plătește taxe infime raportat la veniturile obținute și sunt propuneri la nivel înalt de taxare în funcție de cifra de afaceri. Există o propunere de taxare a marilor companii media la nivel european, dar și diverse propuneri separate în țări precum Franța (celebra taxă ”GAFA ”), Spania, Marea Britanie sau Austria ). Promotorii acestor taxe spun că Google are business-uri de sute de milioane de euro și plătește doar câteva milioane euro taxe și impozite. Se poartă însă discuții la OECD pentru a se ajunge la un acord internațional de taxare pentru companiile tech.Cum vede șeful Google controversa taxelor?”Este o chestiune importantă și, ca și companie, am plătit taxe de 26% în ultimul deceniu și discutăm și cu OECD. Aveți dreptate că în prezent plătim în SUA majoritatea taxelor, dar așa este sistemul stabilit în prezent pentru multinaționale. Sunt de acord cu o reformă a taxelor și lucrăm la asta, internetul este global, înțelegem acest lucru și suntem de acord cu evoluția. Pe termen lung vrem să facem un alt lucru important; să instalăm echipele de cercetare-dezvoltare în cât mai multe locuri. Astăzi le avem unde este creată cea mai mare plusvaloare pe R&D și, cu cât vom înființa echipe în afara SUA, cu atât lucrurile se vor schimba””Mi-aș fi dorit să fi construit în anii 90' mecanismele de plăți ca parte esențială a internetului”Google este cunoscută și pentru serviciile de plăți online Android Pay și Google Wallet care, la început de 2018, au fost combinate pentru a deveni Google Pay.Ar vrea Google să facă încă un pas mare în domeniu și să creeze propria bancă? Nu se pune problema, iar Pichai își exprimă și un regret”Nu intenționăm să devenim instituție financiară, ci interesul nostru ține de faptul că plățile online sunt prezente în aproape tot ce facem online, mai ales că sunt tot mai multe servicii digitale și simplificarea modalităților de plată ajută business-urile să se dezvolte. Plățile online sunt parte a fundației internetului și, dacă m-aș putea întoarce în 1993 și aș putea face ceva diferit pentru dezvoltarea internetului, mi-aș fi dorit să fi construit atunci mecanismele de plăți ca parte esențială a internetului. N-am făcut-o, dar mă bucur că se întâmplă acum, dar nu ne interesează să devenim direct instituție financiară, fiindcă oricum avem parteneriate cu aceste instituții”.Ce le spune Sundar Pichai celor ingrijorați de confidențialitate”Confidențialitatea este importantă pentru noi, depindem de încrederea lor și am gestionat informații foarte importante prin serviciile pe care le furnizăm și dreptul la confidențialitate este unul individual. Google a fost una dintre primele companii care le-a spus userilor exact ce date are despre ei, le-a dat controlul, a dovedit transparență și dă posibilitatea user-ilor să exporte datele dacă te muți către alt serviciu. La Google credem că datele aparțin utilizatorilor și spre asta ne îndreptăm”.Google a spus de multe ori că, dacă userii sunt dispuși să îi furnizeze multe date, le va ”servi” în schimb servicii mai bune și rezultate mai precise la căutări. Două dintre exemple ar fi istoricul din Google Maps, care dacă este activat îți poate arăta unde ai fost în orice moment din trecut, dar și Google Photos, unde poți să-ți încarci toate fotografiile și clipurile și le poți accesa prin contul Google de pe mobil sau de pe PC.Care este promisiunea”Am simplificat modul în care userii își pot gestiona datele și le dăm mai multe posbilități de a alege ce vor să facă cu ele Analizăm diverse studii de caz și încercăm să gestionăm totul cu cât mai multă atenție. Așa procedăm când lansăm noi servicii și este important”Google este prezentă prin diversele aplicații și servicii în aproximativ 200 de țări, dar nu de puține ori relațiile cu autoritățile sunt tensionate, fie în țările unde compania a fost amendată sau anchetată sau în cele unde trebuie să se adapteze cerințelor unor regimuri autoritare. Printre țările unde Google are dificultăți mari se numără China, Rusia, Coreea de Nord, Iran sau Pakistan.Cum ar putea ajuta guvernele la propagarea tehnologiei”Este o ocazie pentru guverne și, dacă luăm ca exemplu inteligența artificială, aș vrea să văd mai multe proiecte guvernamentale, fiindcă autoritățile au date importante pentru țara respectivă. Ar putea de exemplu să îmbunătățească traficul din orașe sau timpii de intervenție pentru proceduri de prim ajutor. Guvernele chiar ar trebui să pună în practică proiecte de inteligență artificială de pe urma cărora cetățenii să vadă clar rezultate pozitive care le îmbunătățesc viața. Ar putea face asta fiindcă au o mulțime de date din diversele servicii și guvernele chiar ar putea arăta că tehnologiile acestea sunt utile și tot mai mulți oameni ar putea deveni entuziasmați în legătură cu ele și va fi bine pentru țara respectivă”.Un sfat pe care îl dă guvernelor; dacă vor să impună diverse reguli, să o facă în mod inteligent pentru ca tehnologia să se poată dezvolta, chiar dacă implementarea unui astfel de cadru de reglementare nu este deloc ușoară ”Nu spun că guvernele nu trebuie să facă nimic, dar trebuie să creeze reguli smart gândindu-se la consecințele pe termen lung și la stimularea unor forțe pozitive”