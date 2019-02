Germania spune că Facebook nu-și poate forța utilizatorii să accepte colectarea nelimitată de date despre ei. Autoritățile amenință cu amendă de până la 10% din venituri

Oficiul german anti-cartel, Bundeskartellamt, spune că Facebook nu-și poate constrânge userii să accepte ca rețeaua să colecteze cantități cvasi-nelimitate de date via terțe aplicații, fiindcă acest lucru pune rețeaua într-o poziție dominantă.Whatsapp și Instagram, aplicații deținute de Facebook, își pot continua propriile colectări de date, însă Facebook nu le poate combina cu datele user-ilor decât cu consimțământul explicit al acestora, arată decizia Bundeskartellamt.”Obiectivul este de a împiedica o fuziune a tuturor informațiilor pe care Facebook le strânge despre noi și, în sens mai larg, să constrângem giganții tech să-și adapteze modelul economic la legile concurenței”, spune Andreas Mundt, șeful autorității germane..Oficiul anti-cartel are obiecții despre cum Facebook colectează informații de la alte aplicații, inclusiv WhatsApp și Instagram, dar și legat de faptul că rețeaua strânge date și de la cei care nu au cont, însă vizitează site-uri unde sunt integrate butoane de Like sau Share pentru Facebook.Decizia nu este definitivă, iar Facebook are o lună să facă recurs.”Nu suntem de acord cu concluziile și intenționăm să facem recurs, astfel încât utilizatorii din Germania să beneficieze și pe mai departe pe deplin de serviciile noastre”, spun cei de la Facebook.”Bundeskartellamt a subestimat concurența acerbă pe care o avem în Germania, a interpretat în mod greșit modul în care respectăm regulile GDPR și amenință mecanismele pe care legile europene le oferă pentru menținerea unor standarde consistente de protecție a datelor la nivelul UE”, mai spune compania.Surse: Reuters, AFP