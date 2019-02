webPR: România participă la cel mai mare hackathon pe teme juridice din lume - Global Legal Hackathon Romania

Cei care vor să-și pună codul la bătaie pentru un sistem juridic românesc mai bun și mai aproape de actualitatea tehnologică a secolului 21, au această ocazie la Global Legal Hackathon, cel mai mare hackathon pe teme juridice din lume, eveniment care va avea loc în perioada 22-24 februarie 2019 la București și, simultan, în alte 20 de țări. Global Legal Hackathon România este găzduit și organizat de societatea de avocatură "Hristescu și Asociații".





"Este evident că tehnologia atât de prezentă în toate aspectele vieții noastre, pătrunde rapid și în sfera serviciilor juridice și provoacă ajustări cu impact major. Se schimbă viziunea tradițională, se reconfigurează clasica abordare a actului juridic, se creează spațiu pentru nou și inovație. Îmbrățișăm astfel schimbarea și, o dată cu ea, introducerea unor instrumente legal tech care să faciliteze actul de justiție și eficiența lui, fie că vorbim de domeniul privat, fie de cel public. Ediția de anul trecut ne-a demonstrat că avem resurse, motivație și energie, că România este pregătită și aliniată tendințelor internaționale și că Global Legal Hackathon este contextul potrivit pentru a produce acest impact semnificativ și benefic", declară Mădălina Hristescu, Managing Partner Societatea de avocatură Hristescu și Asociații.

Echipele vor fi alcătuite din programatori, oameni din domeniul juridic, avocați/juriști și antreprenori. Împreună, vor căuta să găsească soluții tehnice pentru rezolvarea problemelor care afectează eficiența și promptitudinea actului juridic.





Participanții vor inova pentru a deservi fie serviciile juridice ca business privat, fie serviciile juridice de interes public (de exemplu: buna guvernare, legislația juridică, facilitarea accesului la justiție etc.). Ideile inovatoare pot lua forma unui software, a unui website sau a unei aplicații mobile





Echipele pot apela la oricare dintre mentorii specialiști care le vor sta la dispoziție pe parcursul hackathon-ului. La finalul celor trei zile, fiecare echipă va prezenta soluțiile la care au ajuns, în fața unui juriu format din antreprenori și profesioniști de calibru din sistemul juridic românesc, business si IT.





Proiectul câștigător va intra în cea de-a doua etapă a competiției, care se va desfășura online și se va încheia cu desemnarea soluțiior finaliste. Acestea vor intra în competiția pentru premiul global, care va fi decernat în cadrul unei gale internaționale organizate la New York în data de 4 mai 2019.





Înscriere





Participanții se pot înscrie în nume propriu sau își pot înscrie echipa cu care doresc să participe. Înscrierea este gratuită și se face până la data de 19.02.2018, ora 24:00, pe site-ul https://globallegalhackathon.ro/. Numărul de locuri disponibile este limitat.





Locație și program de desfășurare





Ceremonia de deschidere a evenimentului va avea loc vineri, 22 februarie 2019, la Commons Lounge Hub, urmând ca zilele de sâmbătă, 23 februarie și duminică, 24 februarie să fie dedicate lucrului în echipă. Jurizarea soluțiilor propuse de echipele participante se va desfășura duminică.





Informații detaliate despre competiție, juriu, regulamente și program găsiți pe:

Wolters Kluver KeyUI Path, Radio Guerilla, Țuca Zbârcea & Asociații , CegeKaCode for Romania, Renania, Idea Leasing, Gapminder, Sarto, Techcelerator, Arbelos, Set Sail, Boldcases, DentalMed, IABLF, Startup Grind, Ground Zero, Aquavia, The Times, Newsweek, BizLawyer, Juridice, Hotnews.PiArt Vision