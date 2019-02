Facebook și mișcarea anti-vaccinare - De ce rețeaua socială este presată tot mai tare să ia măsuri

Organizația Mondială a Sănătății a încadrat refuzul vaccinării în lista amenințărilor pentru 2019 și, în acest context s-a putut constata că mai ales în SUA a crescut puternic numărul grupurilor închise care promovează teorii împotriva vaccinării. Unele grupuri au peste 150.000 de useri și nu acceptă la comentarii opinii pro-vaccinare. În acele grupuri oamenii nu primesc decât informații ce îi îndeamnă să refuze vaccinarea copiilor.Și o căutare pe Facebook în română după termenul vaccin scoate la iveală în primele rezultate grupuri ce nu recomandă imunizarea.Cele mai multe discuții ce promovează refuzul vaccinării se leagă de teoriile cum că ar cauza autism sau că ar avea efecte nocive asupra copiilor. Problema este că, deși Facebook a promis că va lupta împotriva dezinformării, majoritatea conținutului anti-vaccinare nu încalcă regulile de postare pe FacebookAcest lucru l-a explicat pentru HotNews în 2018 și Tessa Lyons , șefa News Feed-ului la Facebook, pe care am întrebat-o cum tratează Facebook acest tip de opinii.”Chiar este o problemă serioasă. Dacă un părinte decide că nu vrea să-și vaccineze copilul și scrie pe Facebook asta, nu cred că suntem noi în măsură să spunem că nu are dreptul să-și exprime opinia. Dacă scrii un articol în care se spune că există oameni care spun că vaccinurile au legătură cu autismul există cu siguranță organizații medicale care contrazic opinia și cei care verifică informația pot confirma că este falsă și vom elimina și duplicatele”, explica Tessa Lyons, care spunea că este complicat când persoane publice pun în rețea astfel de opinii.Ce poate face Facebook împotriva acestor persoane? Le poate bloca? ”Dacă paginile unor persoane publice răspândesc informații false le vom reduce distribuția. Admitem însă că există o tensiune și admitem că nu eliminăm știrile false, ci eliminăm tot ce încalcă regulamentul comunității. Dar în standardele comunității nu scrie că tot ce distribui pe Facebook trebuie să fie și adevărat. Cu peste două miliarde de utilizatori știm faptul că, în multe cazuri, adevărul nu este alb sau negru, ci poate fi și gri, așa că nu putem să îi obligăm pe oameni să posteze doar lucruri adevărate. Nu înseamnă că nu avem responsabilitatea de a acționa, dar cred că, reducând diseminarea conținutului, putem păstra un echilibru între libera exprimare și crearea unei comunități sigure și autentice”, mai spunea Lyons.Însă, cum scria recent The Guardian , problema este că grupurile închise anti-vaccinare cresc, iar opiniile contrare nu au loc în acele grupuri. Mai mult, la recomandările generate automat prin soft cu grupuri în care userii ar putea să intre, apar des și grupuri anti-vaccinare.Alte grupuri de Facebook se declară neutre la descriere, însă cei care intră în ele pot apoi găsi din greu conținut anti-vaccinare sau recomandări pentru consum ridicat de vitamina C, mai scris The Guardian.Într-un amplu articol despre problemele Facebook cu gestionarea opiniilor contrare vaccinării, Washington Post citează un studiu care arată că printre cele mai citite articole despre sănătate în 2018 se numără și cele critice la adresa vaccinurilor, dovadă că aceste articole controversate stârnesc interes și se ”viralizează” rapid.Mai grav este că în unele state SUA femei însărcinate au fost vizate de publicitate plătită țintită pentru a încerca să le determine să nu-și vaccineze copii. De exemplu, un anunț al Stop Mandatory Vaccinations susținea că o fetiță a murit în 2008 la 12 ore după ce i se administraseră 8 vaccinuri. Fenomenul este îngrijorător fiindcă în mai multe state americane a crescut numărul de cazuri de rujeolă și astfel de campanii negative pun vieți în pericol.Facebook a spus în răspunsurile către diversele publicații ce au scris pe subiect că lucrează din greu pentru a înlătura conținutul care încalcă regulile, dar adaugă că utilizatorii au la îndemână unelte pentru a controla ceea ce le apare și pot folosi Facebook pentru a analiza diversele chestiuni din mai multe perspective.Însă rețeaua a promis că va analiza posibilitatea de a reduce șansele ca utilizatorilor să le apare în rubrica de recomandări link-uri către conținut anti-vaccinare.Și Google a fost criticată pe subiect, mai ales că pe YouTube, așa-zise documentare ce critică vaccinurile au milioane de vizualizări.