Microsoft a descoperit atacuri cibernetice inițiate de grupări rusești ce au luat la țintă diverse instituții europene, inclusiv din România

În postarea de pe blogul oficial, Microsoft a început prin a aminti că în luna mai sunt alegerile europarlamentare și că tot mai multe grupări sofisticate, inclusiv statale, vor încerca să influențeze alegătorii.Compania spune că au fost luate la țintă diverse organizații civice, think-tank-uri, ONG-uri și instituții democratice din mai multe țări europene, în perioada septembrie - decembrie 2018.Printre organizațiile vizate Microsoft a dat ca exemplu German Council on Foreign Relations, German Marshall sau filiale europene ale Aspen Institute.Atacurile au fost inițiate de grupul Strontium, același cunoscut sub nume precum APT 28, Fancy Bear, Sofancy sau Pawn Storm. Este unul dintre cele mai vechi și redutabile grupuri de cyber-infracționalitate și are legătură și cu serviciile secrete rusești GRU.Microsoft a anunțat că extinde și serviciul său de cyber security AccountGuard în 12 noi piețe europene.