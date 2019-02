VIDEO Samsung a prezentat telefonul pliabil Galaxy Fold care va costa de la 1.980 de dolari și are șase camere foto

Compania spune că telefonul se poate plia de sute de mii de ori datorită unui mecanism sofisiticat creat special încât să nu se strice.





Galaxy Fold face parte dintr-o categorie nouă de produse. Acesta oferă un nou tip de experiență mobilă care permite utilizatorilor să facă lucruri pe care nu le-ar putea face cu un smartphone obișnuit. Utilizatorii au acum parte de ce este mai bun din ambele lumi; un dispozitiv compact care se deschide pentru a forma cel mai mare display de pe un smartphone Samsung, spune compania.











Va fi disponibil în patru culori, iar compania spune că atunci când este închis încape în palmă, iar când îl deschizi devine o tabletă de lux pe care pot fi folosite trei aplicații simultan.





Galaxy Fold are șase camere foto, 12 GB RAM și 512 GB stocare.



Câteva elemente tehnice ale lui Fold

Materiale noi pentru display: Ecranul intern nu se îndoaie. Se pliază. Plierea este mai intuitivă și o inovație mult mai dificil de materializat. Samsung a inventat un nou strat de polimeri și a creat un display cu aproximativ 50% mai subțire decât ecranul obișnuit pentru smartphone-uri. Noul material face ca Galaxy Fold să fie flexibil și dur, construit pentru a rezista. Mecanism de suspensie: Galaxy Fold se deschide ușor și natural, ca o carte, și se închide compact printr-o singură mișcare. Pentru a realiza acest lucru, Samsung a proiectat o balama sofisticată cu mai multe trepte de interblocare. Acest sistem este ascuns, pentru ca telefonul să își mențină designul elegant. Noile elemente de design: De la ecran la carcasă, fiecare element pe care îl puteți vedea și atinge – Samsung le-a integrat excelent în întreaga structură. Scanerul de amprente se găsește pe partea în care degetul arătător stă în mod obișnuit, astfel încât dispozitivul se deblochează cu ușurință. Cele două baterii și componentele sunt distribuite uniform, astfel încât Galaxy Fold să se simtă echilibrat în mâini. Culorile disponibile suntSpace Silver, Cosmos Black, Martian Green și Astro Blue „Astăzi, Samsung scrie următorul capitol din istoria inovației mobile, materializând tot ceea ce nu credeam că este posibil într-un telefon mobil. Galaxy Fold introduce o nouă categorie, aducând la viață noi capacități pe care nu le-am văzut înainte pe Infinity Flex Display. Am creat Galaxy Fold pentru cei care vor să experimenteze ceea ce poate face un device portabil premium, dincolo de limitările unui smartphone tradițional”, spune DJ Koh, președinte și CEO al diviziei IT & Mobile Communications, Samsung Electronics.

Ce spune compania despre interfață









UX-ul unic, construit special pentru Galaxy Fold, oferă noi modalități de a beneficia la maximum de smartphone:



Fereastră multi-activă: Deschideți simultan până la trei aplicații active, indiferent la ce lucrați sau ce vă jucați. Vă pregătiți de o sesiune de vizionare neîntreruptă? Verificați ultimele apariții pe Amazon Prime Video, căutați cele mai recente recenzii și invitați-vă prietenii să se alăture maratonului prin trimiterea unui simplu mesaj cu trailer-ul filmului – toate acestea pe un singur ecran. Continuitate în aplicații: Veți avea parte de tranziții intuitive, fără întreruperi între telefonul pliat și ecranele principale. Indiferent că închideți sau deschideți Galaxy Fold, aplicațiile se vor afișa automat așa cum au fost lăsate. Rămâneți conectat la Instagram vizualizând întregul feed cu o singură mână și verificați rapid notificările. Când sunteți gata să faceți o fotografie, să editați una sau să aruncați o privire mai atentă în feed, deschideți telefonul pentru acces la ecranul mare.

UX-ul unic, construit special pentru Galaxy Fold, oferă noi modalități de a beneficia la maximum de smartphone:





Cele șase camere

Camera de pe ”copertă”10MP Selfie Camera, F2.2

Camere triple spate







16MP Ultra Wide Camera, F2.2

12MP Wide-angle Camera, Dual Pixel AF, OIS, F1.5/F2.4

12MP Telephoto Camera, PDAF, OIS, F2.4, 2X optical zoom





Camere frontale duale







10MP Selfie Camera, F2.2

8MP RGB Depth Camera, F1.9



Practic Galaxy Fold are ecran de 4,6 inci când este împăturit și devine tabletă de 7,3 inci după ce este desfășurat.Telefonul are două baterii, câte una în fiecare parte a terminalului. Samsung a descris telefonul ca fiind un ”articol de lux”. Bateria are o capacitate de 4.380 mAh, sistemul de operare este Android 9.0 Pie.