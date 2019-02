VIDEO Merită un telefon 2.000 de dolari? - Samsung Galaxy Fold a deschis o dezbatere între cei oripilați de preț și cei care spun că telefoanele pliante reprezintă o tehnologie superbă

Terminalul ”le răspunde scepticilor care spuneau că deja s-a făcut tot ce se putea face. Suntem aici pentru a le arăta că se înșală”, a spus la San Francisco, DJ Koh, director executiv al Samsung Electronics.











Jurnaliștii prezenți la cele două mari evenimente de lansare au fost însă dezamăgiți că nu au putut pune mâna pe Galaxy Fold pentru un prim ”hands-on”, pentru a lua un prim contact cu telefonul care din imagini pare foarte gros când este pliat. Fold pare a fi gândit să fie folosit desfăcut, abia atunci ecranul de 7,3 inci arată excelent.

În ultimii 15 ani s-a mai vorbit despre telefoane care se pot plia, precum cele din filmele SF, iar Samsung a prezentat un concept în 2011 și Nokia a postat un video cu un concept numit Morph în 2008. Însă un model care se poate rula, astfel încât să devină un mic ”sul” high-tech care să încapă într-un buzunar obișnuit, este departe de a fi realizat.









Trei aplicații simultan, șase camere, două baterii

Samsung spune că a folosit materiale noi pentru display și că ecranul intern nu se îndoaie, ci se pliază. ”Plierea este mai intuitivă și o inovație mult mai dificil de materializat. Samsung a inventat un nou strat de polimeri și a creat un display cu aproximativ 50% mai subțire decât ecranul obișnuit pentru smartphone-uri. Noul material face ca Galaxy Fold să fie flexibil și dur, construit pentru a rezista”, spune compania. Fold are două baterii, distribuite între cele două părți ale telefonului, capacitatea totală fiind de 4.400 mAh.









Samsung mai spune că se pot deschide până la trei aplicații active și că există o continuitate în aplicații (funcția numită “App Continuity” ): ”Veți avea parte de tranziții intuitive, fără întreruperi între telefonul pliat și ecranele principale. Indiferent că închideți sau deschideți Galaxy Fold, aplicațiile se vor afișa automat așa cum au fost lăsate”, spune compania.

Samsung a spus că este vorba despre un gadget de lux, iar prețul este clar că se justifică parțial prin tehnologiile incluse în telefon, prin faptul că baterie este mare, memoria RAM este de 12 GB, iar stocarea este generoasă, de 512 GB.









În plus, pentru Samsung, care vinde 300 de milioane de smartphone-uri/an, telefonul flexibil nu va aduce volume mari, probabil nici de un milion de unități.

Galaxy Fold se deschide precum o carte și se transformă dintr-un smartphone de 4,6 inci, într-o tabletă de 7,3 inci. Samsung spune că a proiectat o balama sofisticată cu mai multe trepte de interblocare. Acest sistem este ascuns, pentru ca telefonul să își mențină designul elegant, spune compania care încearcă să răspundă scepticilor care sunt convinși că telefonul nu poate rezista la mii de închideri și deschideri.Samsung a publicat specificațiile, însă în listă nu este și greutatea terminalului. Sunt detalii care arată că Samsung este prudentă și putem deduce că mai este de lucru la capitolul software.Pentru Samsung a contat enorm să fie prima companie mare care anunță un telefon pliabil ce va putea fi cumpărat și a trecut de stadiul de concept. Acum câteva luni o mică companie numită Royole prezenta un telefon pliabil, și el la peste 1.300 de dolari, care însă a fost catalogat ca nereușit de cei care l-au testat.Pentru ca un telefon să se poată plia de zeci de mii de ori este nevoie de componente speciale, ultra-rezistente și scumpe, iar modul de construcție a ecranului este cu totul diferit. La fel, și aplicațiile trebuie să fie optimizate consistent pentru o tranziție rapidă de la un ecran la altul.Cum notează Le Figaro, Samsung a ”creat evenimentul”, iar Galaxy Fold, deși va avea vânzări mici ca număr de unități, va avea același rol de marketing pe care îl are o mașină de Formula 1 pusă în ”vitrină” și folosită de o companie auto pentru a-și promova toată gama de modele. Continuând comparațiile cu industria auto, Galaxy S10+ cu 12 GB RAM și 1 TB stocare este un Rolls Royce.Lucrul care a uimit a fost însă prețul. Se estima că va fi undeva între 1.600 - 1.800 de dolari, dar a fost stabilit la 1.980 dolari, puțin sub pragul psihologic de 2.000 de dolari. Probabil că și în Europa va costa peste 1.900 de euro, dublu față de cele mai scumpe și performante smartphone-uri convenționale de vârf de gamă.Prețul a fost cel mai criticat element al lui Galaxy Fold în presa internațională, fiind un moment similar cu cel de acum un an și ceva când Apple a depășit pragul de 1.000 de dolari. De această dată ștacheta este și mai sus, fiind la un pas de 2.000 de dolari, sumă uriașă nu doar pentru un român, dar și pentru un american, un sud-coreean, un britanic sau un german. Una dintre glume a fost că telefonul flexibil al Samsung îți ”îndoaie” și portofelul.Este prima generație a lui Fold și marea întrebare este dacă vor fi multe aplicații optimizate bine de Samsung, de Google și de dezvoltatori, astfel încât să funcționeze în acest format special de telefon. Apoi rămâne de văzut și care este autonomia bateriei și cum rezistă telefonul la șocuri mecanice, fiindcă este un lucru atât de scump încât utilizatorii ar fi puternic descurajați în a-l cumpăra dacă s-ar dovedi că Fold se sparge ușor dacă este scăpat.La întrebarea: vrea publicul un astfel de telefon este greu de dat un răspuns definitiv, deși acum balanța înclină clar spre NU, mai ales că abia apar primele terminale de gen, tehnologic vorbind sunt la început și prețurile sunt prohibitive.În doi - trei ani, când pe piața vor fi mai multe modele și prețurile vor fi mai mici, clienții s-ar putea să vadă noi posibile aplicații ale acestor telefoane, noi moduri de deschidere și noi scenarii de utilizare. În plus, faptul că Samsung a lansat pentru publicul larg acest terminal va da un uriaș imbold industriei și foarte posibil că până la anul vom putea vedea în magazine și terminale de la Xiaomi, TCL, Huawei sau LG.Pentru moment, cei care au 2.000 de dolari (sau euro!) disponibili își pot lua poate noul Galaxy S10 și le mai rămân bani și de un city break, dar și de o sesiune de cumpărături pentru casă de la vreun magazin de bricolaj.Surse: Samsung, CNET, BBC, Le Monde, le Figaro, Gizmodo, ZDNet