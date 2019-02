Cum vor arăta smartphone-urile viitorului - Prețuri mai mari, ecrane mai mari și pliabile, camere numeroase și tehnologia 5G

Anul trecut s-au cumpărat în lume peste 1,4 miliarde de smartphone-uri dintre care aproximativ 3 milioane în România. Sunt multe modele de sub 500 de lei, dar tot mai multe de peste 3.000 de lei. Unii ar spune că deja smartphone-urile au atins un punct în care este greu să mai apară lucruri cu adevărat noi, însă anii ce vin ar putea să-i contrazică.Despre Galaxy Fold și plusurile și minusurile sale puteți citi pe larg aici, dar este clar că în următorii ani tot mai multe companii - inclusiv Huawei, Xiaomi sau LG - vor aduce modele pe piață. Ei se bazează pe elementul de noutate și pe faptul că publicului îi plac ecranele mari unde să urmărească video-uri sau să joace diverse jocuri.Piața tabletelor este de ceva timp în scădere, iar telefoanele flexibile se vor a fi hibride smartphone-tabletă la care ecranul este mai mic decât media pieței când telefonul este pliat și mult peste medie când este desfăcut (la Galaxy Fold dimensiunile sunt 4,6, respectiv 7,3 inci).Tabletele sunt greu de cărat mereu la purtător, iar aceste telefoane flexibile speră să-i convingă pe cei care nu și-au luat tabletă fiindcă le considerau prea puțin practice. Rămâne de văzut cum vor fi rezolvate diversele dificultăți tehnice, cum ar fi tranziția de la un ecran la altul pentru aceeași aplicație. Va conta și care va fi autonomia bateriei și cât de grele vor fi aceste terminale sau dacă, pur și simplu, vor intra în buzunar.Printre cele mai radicale opinii despre telefoanele flexibile se numără una de pe The Verge unde cunoscutul jurnalist Vlad Savov scrie că Galaxy Fold nu are niciun sens pentru consumatorul final care ar da o groază de bani pe varianta ”beta” a unui terminal.În ultimii ani camere smartphone-urilor au devenit nu doar tot mai bune, ci și mai numeroase. Modele precum Huawei P20 pro și LG V40 au trei camere pe spate, iar în octombrie Samsung a lansat modelul A9, cu patru camere pe spate.Mai mult, telefonul Galaxy Fold are șase camere și pe surse au apărut informații că și pe viitoarele iPhone-uri va crește numărul de camere.De ce producătorii lansează telefoane cu tot mai multe camere. Este în primul rând nevoia de diferențiere, fiindcă multe smartphone-uri arată aproape la fel. Apoi, oamenii vor poze tot mai sofisticate pentru Instagram și nu numai, vor fotografii luminoase și noaptea, vor fotografii ultrawide, vor recomandări automate de compoziție, vor ca smartphone-ul să le spună când poza este mișcate și vor filmare la super-calitate.Cât de departe pot merge camerele a dovedit și Google cu modul Night Sight de la Pixel 3 , care face poze excelente și pe lumină foarte puțină. Foarte mulți țin cont de cameră când iau decizia finală despre ce model să cumpere și, dacă până acum 5-6 ani smartphone-urile de top puteau înlocui camerele foto simple (așa-numitele ”săpuniere”, acum ele încep să înlocuiască și camere foto mai cu pretenții.De multe ori cea mai mari diferență între un telefon de 1.000 de lei și unul de 2.000 ține de cameră, fiindcă multe modele mai ieftine au super-specificații și baterii bune, dar camera ”suferă” când nu este multă lumină sau dacă nu ții telefonul nemișcat.Se vorbește de ani buni despre serviciile comerciale 5G care vor crește mult viteza conexiunilor, astfel încât un clip lung ce acum este descărcat în câteva minute va putea fi downloadat în câteva secunde. Ei bine, în acest an în câteva țări mari se vor lansa servicii comerciale 5G și Samsung a lansat o versiune S10 5G care va costa mult peste 1.000 de dolari.În România, cel mai probabil serviciile 5G se vor lansa pentru publicul larg în 2021.Interesant este că vor exista mai multe tipuri de 5G, în funcție de viteză și de costuri. În SUA vor fi denumite 5GE conexiunile ceva mai rapide decât 4G, iar 5G+ va fi numele conexiunilor celor mai rapide care se vor baza pe infrastructura nouă. Este de așteptat ca serviciile să fie destul de scumpe, mai ales că și traficul de date consumat va fi mai mare.În SUA s-a dezbătut mult în toamna lui 2017 faptul că Apple, prin lansarea iPhone X, depășea pragul psihologic de 1.000 de dolari, iar acum iPhone XE ajunge să coste peste 6.500 lei în varianta cu 512 GB stocare. Francezii denumesc foarte plastic aceste telefoane scumpe, spunând că au ajuns în "stratosfera tarifară".Ei bine. prin puternicul S10+ cu 1 TB stocare, ștacheta s-a ridicat și telefonul este aproape 8.000 de lei la noi. Mai mult, telefonul flexibil, dacă va fi 1.800 - 1.900 euro, va depăși pragul (Samsung a anunțat un preț de 1.980 dolari pentru SUA, special pentru a nu depăși un prag psihologic de 2.000 dolari).În afară de telefoanele de top de la Apple și Samsung mai sunt și la noi modele ce trec de 800 de euro: Google Pixel 3, 128 GB (4.200 lei), CAT S61 64GB, cunoscut pentru camera termică, tot la 4.200 lei. HTC U 11+ este 3.900 de lei, iar OnePlus 6, aproximativ 3.500 lei.Surse: New York Times, The Verge, CNN, CNET