Rețeaua de socializare Facebook, probleme de funcționare în mai multe țări

Sunt probleme și cu postarea de comentarii.







Când utilizatorii încearcă să posteze o actualizare, aceștia primesc următoarea eroare: Something went wrong. We're working on getting it fixed as soon as we can.Conform deschide.md, și celalalte aplicații care aparțin de Facebook, Instagram și Messenger, au întâmpinat probleme de funcționalitate.De asemenea, și aplicația WhatsApp ar avea probleme, aceasta funcționând foarte greu.