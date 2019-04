Facebook va dezvălui o parte dintre secretele algoritmilor săi, printr-un buton care-ți explică de ce anumite lucruri sunt afișate pe news feed

BBC scrie că butonul se va numi "Why am I seeing this post?" și va arăta ce activități din rețea au influențat algoritmii Facebook, astfel încât postarea respectivă să apară. Un exemplu de explicație dat de BBC este: ați comentat la postări cu fotografii mai mult decât la postări cu alte tipuri de conținut media”.Rețele precum Facebook, Twitter sau YouTube au fost criticate pe motiv că nu explică în ce mod algoritmii decid ce conținut afișează și recomandă utilizatorilor. Unii useri sunt deranjați și de faptul că nu le apar postări de la prieteni foarte apropiați, dar văd în schimb postări de la oameni pe care nu i-au văzut niciodată.Facebook spune că butonul va apărea începând cu ziua de astăzi userilor și până pe 2 mai va fi la aproape toată lumea.Facebook spune că vor apărea mai mule informații și pentru cei care apasă butonul ”Why am I seeing this ad?" care a apărut în 2014. Rețeaua spun că ambele update-uri le dau userilor mai mult control asupra gestionării conținutului.