Uimitoarea creștere a TikTok, aplicația cea mai populară în rândul adolescenților - Peste un miliard de descărcări, dar și multe îngrijorări

Povestea începe în septembrie 2016 când o companie chineză numită ByteDance a lansat o aplicație media numită Douyin. Un an mai târziu, aplicația se lansa în afara Chinei. ByteDance cumpăra în 2017 o companie numită musical.ly, iar din fuziunea celor două aplicații apărea în august 2018 aplicația TikTok Aplicația a fost descărcată de peste un miliard de ori, are 500 de milioane de utilizatori și, lucru extrem de important, 40% dintre ei au sub 24 de ani. Facebook are o pondere tot mai mică de adolescenți și Instagram începe și el să fie mai puțin popular în rândul celor tineri, segment extrem de ”curtat” de rețelele sociale și de publicitari. TikTok este în ascensiune pentru că a înțeles că timpurile se schimbă și că tinerii vor altceva.Datele Sensor Tower arată că TikTok a fost descărcată pe mobil anul trecut de 683 de milioane de ori, în timp ce Facebook a avut 770 de milioane de descărcări, iar Instagram, 441 milioane.Aplicația este creată în jurul unor video-uri scurte, de 15 secunde, ritmate, amuzante și cu un grad mare de personalizare. Adolescenții pot să imite cântărețul preferat, să pună filtre, să se uite la clipuri selectate de algoritmi, să editeze super-ușor clipurile, să adauge emoji și să lipească rapid diverse clipuri.TikTok își invită utilizatorii să creeze, video-urile sunt în centrul aplicației, există și ”misiuni” zilnice și aplicația se adaptează și afișează sugestii în funcție de istoric și preferințe. În funcție de țară și de cultura ei, aplicația poate fi folosită cu totul diferit: de exemplu userii europeni adoră moda și comedia, în timp ce chinezilor le plac scenetele, dar și false camere ascunse, au spus cei de la TikTok, citați de Le Monde.Aplicația este un fel de ”leac” pentru plictiseală, tinerii o consideră foarte amuzantă și poate crea dependență, mulți petrecând ore bune zilnic între clipuri, coregrafii, filtre, emoji, unelte de editare și ritmuri vesele.În medie, userii petrec 52 de minute pe zi în rețea și aplicația este structurată pe modelul unui feed video continuu.Cum arată descrierea TikTok în Google PlayNu sunt toate roze la TikTok, care în februarie a fost amendată în SUA cu 5,7 milioane dolari de Federal Trade Commission pentru că ar fi colectat ilegal date despre copii.O a doua problemă ține de cenzură: în 2018 aplicația a devenit celebră și pentru că a cenzurat în China popularul personaj de desene animate Purcelușa Peppa (Peppa Pig), În martie 2018 au fost scoase 30.000 de video-uri cu hashtag-ul #PeppaPig, pe motiv că ar fi avut o influență negativă asupra societății.Apoi, fondatorul Zhang Yiming a promis că numărul de cenzori de conținut va crește de la 6.000, la 10.000 de oameni, iar într-o scrisoare și-a cerut scuze și a promis că va ”adera la valorile socialiste”.ByteDance este evaluată la peste 70 miliarde dolari și se estimează că are 50.000 de angajați (compania nu a publicat cifra).Este foarte posibil ca autoritățile de protecția datelor să ia ”la ochi” aplicația în tot mai multe țări, mai ales că a crescut mult și a intrat în posesia unor cantități uriașe de date. Cu atât mai mult autoritățile vor fi mai atente, cu cât este vorba de o companie din China.Surse: Deutsche Well, le Monde, Financial Times, CNN