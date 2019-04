​VIDEO INTERVIU Cristi Dascălu, tânărul care a fost la Google și Facebook, dar a ales România: ”Avem calități, dar și defecte. Nu ne implicăm și nu avem gândire critică. Nu ne prea întrebăm ”de ce?”

Cristi Dascălu, vlogger și programator, este românul care a lucrat pentru Facebook și Google, dar a refuzat oferta celor doi giganți pentru un job permanent. El a ales să revină acasă pentru proiecte personale și pentru că ”simte că se poate” și aici. Crede că avem multe calități, dar și defecte, cum ar fi lipsa de implicare și gândirea critică. A ieșit și la proteste pentru că vrea ”să aducă o îmbunătățire în România” și îi îndeamnă pe tineri să meargă la vot. Într-un interviu pentru Hotnews, Cristi Dascălu a povestit cum vede el România – cu bune și rele – ce nu îii place la Învățământul românesc, dar și cum arată o zi din viața unui angajat al Google și Facebook, cum se ajunge acolo și cât de serios se muncește.

Dacă aș fi policitian, mi-aș face un canal de youtube. Este un mediu greu de păcălit

Cu siguranță, în România, mai sunt multe lucruri de făcut, dar dacă aș fi politician, mi-aș face un canal de youtube, în care aș explica tot ce am făcut. Nu este ușor, este foarte multă muncă, pentru că știu ce înseamnă să ai un canal de youtube. Dar este un mediu greu de păcălit și este greu să câștigi respectul oamenilor.

”Intâlnesc foarte multți oameni care îmi spui că în aici, în țară nu se poate face nimic, că nu e totul bine. Mă duc afară, ca să pot face lucruri mai bune. Dar de multe ori, asta e o scuză, pentru că omul respectiv nu încearcă suficient de bine aici. Crede că se va găsi rezolvarea doar prin schimbarea locației geografice, dar și afară este nevoie de muncă, poate mult mai multă decât în România. Acesta este unul dintre motivele pentru care m-am reîntors în România: aici am șansa de a avea un impact mai mare pentru societate decât dacă aș fi rămas acolo, în străinăte.

Cum e fața nevăzută a Facebook-ului? Angajatul Facebook este mult mai modest decât vă închipuiți

”Este foarte multă seriozitate la mijloc, cel puțin în echipele în care eu am fost. Sunt oameni foarte integri, care își iau munca în serios, iar acest lucru m-a ajutat să mă dezvolt personal în această direcție, să devin mai responsabil în ceea ce fac și să mă simt mai în siguranță folosind platformele lor. Angajatul Facebook este un om mult mai modest decât și-ar închipui oamenii. Nu te privește de sus și te ajută dacă ai nevoie., sau cel puțin te îndrumă către cineva care te poate ajuta.Se pune mare accent pe comunicare, eu am resimțit asta încă din timpul interviurilor pe care le-am avut. Dacă ești un geniu și nu comunici, este un dezavantaj pentru echipă. Este un mediu care te trage în sus, pentru mine a fost un mare avantaj. Când mergi de pe băncile unei facultăți să lucrezi într-o companie de top, te trezești brusc înconjurat de oameni foarte deștepti și te întrebi: oare locul meu este aici, poate am trecut interviurile prea ușor?! Apare ”sindromul impostorului” – dar e ceva normal, dar nu neapărat ușor de trecut. La mine a durat câteva săptămâni, dar l-am depășit cu multă muncă și cu ajutorul colegilor mei. Apoi, totul a intrat în normal.Fiecare angajat are libertate și nu muncește după un program fix. Compania Facebook pune un mare accent pe calitate (trebuie doar să îți faci treaba și alegi tu cum să îți faci treaba). Nu este impus – un program anume sau o anume rigurozitate. Se pleacă de la premisa că ești suficient de matur ca să îndeplinești sarcinile pe care le ai. Te poți duce oricând la birou, poți să vii la 12 ziua și să pleci la 10 seara, poți să lucrezi și noaptea de acasă dacă vrei, cât timp nu îi încurci pe colegii tăi. Acolo există mult talent, sunt mulți bani investiți, iar toate acestea contribuie la succesul pe care îl are compania. Și în România există bani și talent, dar nu se compară cu ceea ce este acolo.

O să merg la vot, pentru că este un instrument și un drept al meu, dacă doresc să îmi urmăresc opinile în spațiul public. Eu vreau să aduc o îmbunătire în România și atunci trebuie să mă folosesc de toate instrumentele pentru a-mi exercita opinia asta, ca să aibă impact în jurul meu.Nu știu de ce generația mea nu iese la vot . Explicația mea este că lumea s-a săturat de conceputul de politică, există multe scandaluri în scena asta, sunt foarte multe surse de informații și nu mai știi cine are dreptate și confuzia asta îi îndepărtează pe oameni. Tinerii din generația mea se retrag, atunci, în platformele pe care le urmăresc și nu mai sunt conectați la ceea ce se întâmplă în anumite straturi ale societății. Neinformarea apare din cauza lipsei de interes sau a lipsei de educație