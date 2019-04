​VIDEO Samsung și scandalul telefoanelor Galaxy Fold cu probleme - De ce este grav și ce ar putea urma

Galaxy Fold, care putea fi și la noi precomandat la prețul de 9.999 lei, ar fi trebuit să ajungă la primii clienți din SUA pe 26 aprilie și în Europa, pe 3 mai. Acest lucru nu se va întâmpla, iar amânarea va fi de cel puțin câteva săptămâni. Totul a pornit după ce mai mulți jurnaliști care au primit telefoanele în test au povestit că au avut probleme cu ecranul, o parte dintre ei îndepărtând de pe ecran o folie de protecție care părea a fi banală, dar care are un rol esențial în rezistența telefonului.











Practic Samsung va include în pachet instrucțiuni scrise clar în care le explică celor care cumpără faptul că protecția nu trebuie îndepărtată. La T-Mobile USA un sticker lipit pe ecran conținea mesajul deja.

”Niciodată nu am folosit un terminal cu atât de multe probleme, însă care mi-a plăcut așa de mult”, spunea Dieter Bohn de la The Verge









”Samsung, noi nu suntem beta-testerii voștri!”, a spus Joanna Stern de la Wall Street Journal care sfătuiește utilizatorii să nu cumva să cumpere un astfel de telefon. La finalul clipului, Stern a pus ”un hot-dog de doi dolari,într-un telefon de 2.000 de dolari”.

Dincolo de aceste clipuri, chestiunea este serioasă și telefonul pare a avea probleme de construcție care sunt grave mai ales la un telefon atât de scump de la care cumpărătorii așteaptă extrem de mult.











Cei care l-au testat au avut multe de spus în favoarea telefonului, printre punctele forte fiind bateria, soft-ul și ecranul de 7,3 inci. În plus, elementul de noutate este cu adevărat special la acest dispozitiv care se transformă rapid din smartphone în tabletă, are șase camere foto/video și cântărește 263 de grame.









O mare parte dintre probleme au pornit de la faptul că jurnaliștii au îndepărtat o folie de protecție din plastic de pe ecran, folie care seamănă cu cele de pe alte modele Samsung, folie pe care foarte mulți o îndepărtează imediat.

Rămâne de văzut cât de mult va fi amânată lansarea și dacă problemele chiar vor fi rezolvate eficient. Este adevărat că un telefon pliabil nu poate fi excelent de la prima generație și ecranul flexibil este fragil, însă clienții care vor da atât de mulți bani nu vor accepta să cumpere un terminal cu probleme.











Dacă lansarea va ajunge să fie mutată cu două - trei luni este clar că problemele sunt serioase. Cel mai ”negru” scenariu pentru Samsung ar fi să renunțe la a mai vinde Fold în forma de acum, însă un astfel de lucru pare puțin probabil.

Patru review-eri au avut cele mai mari probleme și filmulețele postate de ei au fost urmărite de milioane de oameni și au stârnit discuții intense și valuri de critici la adresa Samsung, fiindcă este clar că acest telefon extrem de scump are probleme de rezistență dacă au apărut probleme încă din primele zile la primele telefoane.În cazul lui Fold, Samsung a explicat că folia, lipită cu un adeziv foarte puternc, protejeaqză ecranul și nu trebuie îndepărtată și compania a promis că va face clar cunoscut clienților acest lucru.Carolina Milanesi, unul dintre cei mai respectați analiști din tehnologie, spune pentru AFP că este foarte posibil ca Samsung să nu fi făcut unele teste în condiții reale de utilizare și de aceea s-a ajuns aici. Un alt analist, Bob Enderle, spune că Samsung poate pierde mult la capitolul imagine, fiindcă vorbim de un produs fanion care, dacă eșuează, înseamnă că userii își vor pierde încrederea și în produse mult mai ieftine ale companiei.Cum notează The Verge , Samsung a făcut un lucru bun prin amânarea lansării, fiindcă dacă ar fi ajuns la clienți telefoane cu atât de multe probleme, întreg segmentul telefoanelor pliabile ar fi avut de suferit, fiindcă și mai mulți oameni ar fi descurajați să le mai cumpere, indiferent de compania producătoare. Bloomberg , una dintre publicațiile care au avut probleme cu Fold, scrie că Samsung a trimis un concept, nu un produs finisat. ”Displayul are prea multe defecte. Este fascinantă ideea de a avea în buzunar atât un smartphone, cât și o tabletă, dar pentru moment este doar o idee”, spune Bloomberg.Ce spune Samsung”Am lansat recent o nouă categorie în segmentul mobile: un smartphone care folosește multiple tehnologii și materiale noi pentru a crea un ecran suficient de flexibil încât să se plieze. Ne încurajează emoțiile ce au însoțit Galaxy Fold.În timp ce unii review-uri au spus că smartphone-ul are vast potențial, alții ne-au arătat că Fold are nevoie de mai multe îmbunătățiri pentru ca experiența utilizatorilor să fie cât mai plăcută.Am decis să amânăm lansarea Galaxy Fold pentru a evalua în întregime feedback-ul și pentru a face mai multe teste interne. Vom anunța în săptămânile următoare noua dată de lansare.Primele concluzii, după ce am inspectat problemele la display semnalate de jurnaliști arată că ar putea fi asociate cu un impact în părțile de jos și de sus expuse ale balamalei. A fost un caz unde performanța ecranului a fost afectată de substanțe care au intrat sub el.Primele concluzii, după ce am inspectat problemele la display semnalate de jurnaliști arată că ar putea fi asociate cu un impact în părțile expuse ale balamalei de jos și de sus .Vom lua măsuri pentru a ranforsa protecția ecranului și vom îmbunătăți și modul în care îi informăm pe utilizatori despre cum să folosească display-ul și stratul protector, încât să obțină cât mai mult de la terminalul lor Galaxy Fold”.