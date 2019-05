​VIDEO Google a lansat cel mai ieftin telefon Pixel de până acum

​Google a prezentat la conferința dezvoltatorilor, în California, cel mai ieftin smartphone Pixel de până acum, modelul 3a care costă 399 de euro, cu peste 300 de euro mai puțin decât modelul ”fanion” Pixel 3. Cel mai interesant lucru de la Pixel 3a este Night Sight, un mod de fotografiere ce se bazează mult pe software și care poate produce rezultate excelente - fotografii în beznă sau pe lumină slabă care ies incredibil de bine, de multe ori mai luminoase și mai detaliate decât poate percepe ochiul uman în aceleași condiții.









Pixel 3a are ecran de 5,6 inci, cântărește 147 de grame și are baterie de 3,000 mAh. Varianta mai mare Pixel 3a XL costă cu 80 de euro mai mult, are ecran de 6 inci, cântărește 167 de grame și are baterie de 3.700 mAh. Ambele modele au 64 GB stocare și 4 GB RAM.

În afara de camera excelentă, Google promite la Pixel 3a și actualizări lunare de securitate, dar și a sistemului de operare Android.









Google intră, cu noile modele Pixel, în segmentul mid-range, până acum Pixel având doar variante foarte scumpe. De exemplu, Pixel 3 (64 GB, 4 GB RAM) costă 3.600 de lei la majoritatea magazinelor online și la doar două magazine poate fi găsit la 3.000 lei.

Google nu vinde oficial Pixel în România, ci doar în 17 țări europene. Datele IDC arată că, la nivel mondial, Google are 0,3% din piața totală a smartphone-urilor.Google a renunțat în 2016 la seria Nexus și a lansat prima generație Pixel.