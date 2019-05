​EXCLUSIV Gigantul rus Yandex intră cu aplicația de taxi Yango pe piața românească

Compania Yandex, supranumită ”Google-ul Rusiei” va intra pe piața românească printr-o aplicație de taxi numită Yango, au spus pentru HotNews.ro surse din piață. Yango s-ar putea lansa în luna iunie, aplicația fiind prezentă până acum în 15 țări, într-unele sub numele Yango, iar în altele, Yandex Taxi. Yandex are o capitalizare de piață de aproximativ 12 miliarde dolari și este prezentă în numeroase domenii, de la mașini autonome, până la publicitate online.





Sursele spun că Yandex va încheia parteneriate cu companii locale de transport și nu va lucra direct cu șoferii. Sursele spun că mai multe detalii despre cum va opera Yango pe plan local vor fi făcute publice mult mai aproape de momentul lansării. Deocamdată sunt mai multe întrebări decât răspunsuri.







Yandex a lansat în 2011 Yandex Taxi, iar brand-ul Yango, care va fi lansat în România, a devenit de sine stătător în 2014. Yango este prezentă în trei țări: Finlanda, Israel și Coasta de Fildeș. În alte 12 țări este prezent brand-ul Yandex Taxi.







Yandex Taxi a preluat în 2017 operațiunile Uber din Rusia și din alte țări ale fostei URSS, iar acum Yandex deține 59% din compania mixtă, iar Uber are 36,6%.





Yandex este activă în foarte multe domenii: a lansat propriul smartphone, testează mașini autonome, are site-uri de anunțuri, a lansat propriul asistent vocal și are operațiuni în multe țări din Europa de Est.





În Rusia, unde sunt produse modelele Duster, Sandero și Logan, dar vândute sub sigla Renault, Yandex va furniza pentru mașinile mărcii franceze serviciile de infotainment de pe bord (navigație, asistent vocal, muzică).











Mașină Yandex Taxi







Într-un răspune pentru HotNews.ro cei de la Yandex au spus căConfirmarea interesului Yandex pentru România se poate găsi însă într-un anunț de angajare în care se cer cunoștințe de română.Yandex se extinde în regiune, recent anunțând că va furniza soluții de publicitate online în Serbia. Yandex este prezentă și în Moldova și Ucraina.Yandex s-a înființat în 1997 și acum are o capitalizare de 12 miliarde dolari, fiind listată la New York. Compania este un fel de Google, Amazon și Spotify al Rusiei, una dintre puținele țări unde giganții americani tech NU domină piața.Yandex are o cifră anuală de afaceri de peste 2 miliarde dolari, peste 8.000 de angajați și deține 57% pe piața rusă a motoarelor de căutare, în timp ce hărțile sale sunt folosite de peste 20 de milioane de oameni în Rusia.