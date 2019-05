eMAG vrea să ajungă la un business de două miliarde euro în Europa. Ce planuri are compania pe plan local

eMAG a avut un business de 3,17 miliarde lei în România anul trecut și de 4,77 miliarde lei la nivel european (România, Bulgaria, Ungaria+ cifrele Fashion Days).În martie, eMAG anunța că a cumpărat compania ungară Extreme Digital și așteaptă acum să primească acordul consiliului Concurenței de la Budapesta, acord ce ar trebui să vină în două luni. Datorită acestei tranzacții, eMAG se va extinde în alte cinci țări: Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația și Austria. În aceste țări va avea Marketplace-uri, în stilul celui din România. Compania are planuri mari în special pentru Ungaria, unde ar vrea ca în șase ani să aibă un business anual de un miliard de euro.Grupul va ajunge să fie prezent în nouă țări și acum are 4.800 de angajați.eMAG spune că numărul de reselleri (companii care vând local pe platformă) a ajuns la 16.000 și pentru cei noi se asigură un program de instruire pentru ca serviciile furnizate să fie cât mai bune. Pentru că mulți utilizatori s-au arătat nemulțumiți de serviciile companiilor partenere, eMAG va permite user-ilor să le dea acestora calificative.Compania are cu 5.000 de reselleri mai mult față de acum un an și cu 11.000 peste acum doi ani. Totalul este de 16.350 și obiectivul este să se ajungă la 40.000 în 2020 în toate țările unde eMAG este prezentă. Pe platformă sunt 5,7 milioane de produse și 52% dintre produsele vândute provin de la selleri din eMAG Marketplace.De câțiva ani compania are un parteneriat cu Poșta Română și oamenii își pot ridica pachetele de acolo. În aecest an vor fi adăugate 133 de oficii noi.La finalul anului trecut eMAG instala și ”dulapuri” în câteva locuri din București (spre exemplu benzinării) de unde utilizatorii să ridice produsele comandate. În prezent sunt 60 de ”lockere”, dar se va ajunge la 300 în toamnă, în cinci orașe din țară.Compania spune că traficul de pe mobil a ajuns la 76% din total, cu șase puncte procentuale peste ce era anul trecut. Numărul total de instalări pentru aplicația eMAG a ajuns la 1,7 milioane, dintre care aproape 1,3 milioane pe Android și 425.000 pe iOs.