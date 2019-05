Mark Zuckerberg a fost din nou contestat și câțiva investitori i-au cerut demisia, dar a ieșit învingător fără emoții

Foto: Fight for the future

La adunarea generală a acționarilor au fost propuse patru rezoluții de reducere a puterii CEO-ului și de impunere a unor contraponderi care să nu-i permită lui Zuckerberg să ia orice decizie dorește. Toate rezoluțiile au fost respinse în special fiindcă Zuckerberg a votat contra. Deși are 13% din acțiuni, votul lui Zuckerberg cântărește mult mai mult și este suficient ca el să se opună unei rezoluții, ca aceasta să ajungă să fie respinsă.Investitorii care l-au contestat pe Zuck spun că Facebook funcționează precum o dictatură și că pare o ”autocrație eșuată”. Pe zidul unui hotel din Menlo Park a fost proiectat mesajul ”Fire Mark Zuckerberg” (Zuckerberg să fie concediat!).Un alt acționar supărat spune că este nevoie de schimbări numeroase fiindcă Facebook a fost subiectul a numeroase eșecuri în ultimul an.Ca răspuns la critici, șefii Facebook au apărat modul în care compania este condusă, spunând că actuala structură de capital contribuie la stabilitatea companiei și izolează consiliul de administrație de presiunile venite din exterior.Facebook are o capitalizare de piață de 522 miliarde dolari. Acțiunile sunt în prezent în jurul a 182 dolari, iar în ultimul an cotația minimă a fost de 123 dolari (în decembrie) și cea maximă, 218 dolari (în iulie).Surse: Le Monde, Bloomberg