Un program de inteligenţă artificială i-a învins pentru prima dată pe oameni într-un joc multiplayer

Această realizare i-a adus echipei de la DeepMind, filială a companiei-mamă ce deţine Google, Alphabet, un studiu publicat joi în prestigioasa revistă Science.

Până la această reuşită, computerele i-au învins pe oameni în jocuri, însă în cadrul unor confruntări faţă în faţă, în formatul "unu la unu": Deep Blue l-a învins pe Gari Kasparov la şah în 1997 şi AlphaGo, construit de Google, l-a învins pe marele maestru sud-coreean al jocului de go Lee Se-Dol în 2016.

Jocurile multiplayer sunt însă diferite, deoarece necesită o competenţă umană complexă: cooperare şi muncă în echipă, în medii complexe.

Programatorii de la DeepMind, coordonaţi de Max Jaderberg, au folosit o versiune modificată a celebrului joc "Quake III Arena", lansat pentru prima dată pe piaţă în 1999 şi care a rămas popular în universul pasionaţilor de Esport.

Modul selectat a fost "Capture the Flag" ("Capturarea steagului"). Jucătorii trebuiau să intre în posesia drapelului echipei adverse, protejându-l în acelaşi timp pe al lor. Acest lucru îi obligă să atace şi să se apere în acelaşi timp, fapt care necesită stabilirea unei strategii.

Agenţii AI s-au antrenat singuri la acest joc, apoi au înfruntat profesionişti umani angajaţi pentru a testa jocuri video.

"Chiar şi după 12 ore de practică, profesioniştii umani în testare nu reuşeau să câştige decât 25% dintre partidele jucate contra echipei agenţilor AI", au dezvăluit autorii studiului.

Performanţa agenţilor AI a rămas superioară chiar şi atunci când timpii lor de reacţie au fost încetiniţi pentru a rămâne la nivelul celor umani.

Navigating the complex tactics of team play is a critical challenge of AI research. In our new paper–now published in @sciencemagazine–we present new developments in reinforcement learning, resulting in human-level performance in Quake III–Capture the Flag https://t.co/vUbektKeOD pic.twitter.com/8BOAFzX1Ex