Compania IT Endava anunță vânzarea către Worldpay a diviziei fintech, care are în prezent aproape 140 de angajați în București

Prețul agregat al tranzacției se situează în intervalul menționat în rapoartele depuse la SEC – Securities Exchange Commission.Endava a acceptat să furnizeze către Worldpay anumite servicii de tranziție în cadrul acordului existent între Endava și Worldpay, care va rămâne în vigoare și după finalizarea vânzării diviziei de fintech. Relația dintre cele două companii este consolidată în continuare prin volumul angajamentelor curente, precum și prin oportunitatea de extindere a colaborării în Statele Unite ale Americii. În prezent, 291 de angajați Endava lucrează pe proiectele Worldpay, în plus față de cei 138 de angajati din divizia fintech.De asemenea, ca urmare a cererii crescute din partea clientilor de expertiza CRM in cloud, începând cu 1 iunie 2019, Endava și-a mărit echipa cu 32 de specialiști în Romania. Compania intenționează să își dezvolte capabilitățile de implementare de soluții digitale în cloud.Endava are peste 5.500 de angajați în sediile sale din America de Nord, Europa de Vest și centre de livrare în România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Argentina, Uruguay, Venezuela și Columbia.