Telegram a detectat un atac cibernetic de proporții în timpul demonstrațiilor din Hong Kong

Durov spune că serverele Telegram au fost ținta unui atac ”distributed denial of service” și au avut mari probleme în a funcționa. Atacul a fost inițiat din China și nu este prima oară când Telegram este ținta unui astfel de atac, precedentul fiind acum patru ani în China continentală.Mulți locuitori din Hong Kong folosesc aplicații de comunicare criptate stil Telegram pentru a se feri de cenzura de stat, iar la proteste mulți și-au acoperit fețele pentru a eluda sistemele de recunoaștere facială. La fel, mulți nu au folosit cartelele de transport public, pentru că ar fi ușor depistatți.Teritoriul Hong Kong a fost acum 21 de ani retrocedat statului chinez de către britanici. Însă este o regiune administrativă specială gestionată sub formula ”o țară, două sisteme”. Hong Kong are propria constituție, propriul parlament, propria monedă, sistem judiciar inspirat de cel britanic și sistem democratic, diferență mare față de sistemul din China continentală.Hong Kong a fost colonie britanică între 1842 și 1898, iar din 1898 a fost cedat Regatului Unit pe o perioadă de 99 de ani. În 1997 a fost retrocedat Chinei care s-a angajat să permită un grad ridicat de autonomie și să păstreze timp de 50 de ani actualul sistem economic și politic.În ultimii ani au fost proteste în Hong Kong și mulți se tem că puternicul stat condus de Xi Jinping își pierde rădarea și forțează schimbări în sistemul democratic din Hong Komg. În iunie 2017 președintele Xi a vizitat HK pentru instalarea noului guvernator Carrie Lam și a avertizat împotriva oricăror încercări de a submina influența Chinei asupra acestei regiuni administrative speciale.